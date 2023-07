Az aratással egy időben elindult az augusztus 20-áig tartó jótékonysági búzagyűjtés is a Magyarok kenyere program részeként országszerte, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Vármegyénkben összesen nyolc helyszínen, köztük Mezőkövesden is le lehet adni a gazdák által felajánlott gabonát. Évek óta a harmadik legjelentősebb adományozó vármegyék. Tavaly 62 tonna kenyérgabonát adtak össze segítségképp az itt élő és munkálkodó gazdálkodók, így biztosítva 20 gyermekétkeztetéssel foglalkozó és hátrányos helyzetű családokat támogató egyesület és alapítvány lisztigényét. Az adományozó gazdákat július 28-án búzagyűjtő ünnepségre várja a Magyarok Kenyere program idei házigazdája, Monok városa és koordinátora, agrárkamara. Mezőkövesden augusztus elejéig a Hajdú tanyán gyűjtik össze a helyi és környékbeli gazdák felajánlásait – tudtuk meg Hajdú Lászlótól, a Mezőkövesd és Vidéke Gazdakör elnökétől. A leadással kapcsolatban érdeklődni Hajdú Lászlónál a 06-30-527-8680-as telefonszámon lehet.