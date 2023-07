Csetneky Attiláné Krisztina hadnaggyal a Miskolci Toborzó Iroda beosztott tisztjével beszélget Púder nélkül, nyíltan és őszintén, Póczos Nikolett arról, hogy mi vonzotta ebbe a férfias világba, miért húzott bakancsot és egyenruhát, hogyan tudja megőrizni az uniformis alatt a nőiességét, és hogyan tud érvényesülni a férfiak között. De arra is keressük a választ, milyen egy katona édesanya, feleség. Otthon mindig mindenkinek be kell ágyaznia reggel, katonás rend uralkodik a négy fal között? És hogyan fér meg a miniszoknya az egyenruhával? De különös hobbijával is megismerkedhetünk, amivel kitűnik a sorból, melyet talán még védőnői múltjából hozott.

Várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető, Póczos Nikolett. Hallgassa meg!