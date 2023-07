A frontvonal közelében fekvő Zaporizzsja megyei településekről érkezett gyerekek és szüleik - 63 gyerek és 34 felnőtt kísérő - egyhetes kárpátaljai pihenést követően indultak tovább Ungvárról Miskolcra, ahol két hét üdülés vár rájuk.

Magyarország fizeti

A Kárpátaljai Katonai Közigazgatás elnöke két héttel ezelőtt kérte Magyarország segítségét a háborús övezetből származó ukrán gyerekek üdültetésében. A magyar kormány a kérésnek eleget téve úgy döntött, hogy 400 gyerek kéthetes, soron kívüli táboroztatását biztosítja. Tavaly is több mint hétezer ukrán gyerek pihent Magyarországon, és különféle együttműködési programok alapján most is több településen nyaralnak ukrán gyerekcsoportok.

A Magyarországon üdülő ukrán gyerekcsoport a Miskolci Rendvédelmi Technikumban

Fotó: MTI

A csoportot a Miskolci Rendvédelmi Technikumban szállásolták el. A gyerekek és kísérőik felkeresik Miskolc és környéke nevezetességet, emellett ellátogatnak Nyíregyházára, Debrecenbe és Egerbe is.