Kora este kezdődött meg a Pont Ott Parti a Csengey kertben Miskolcon, ahol az idén végzett középiskolások várták együtt, hogy sikerült-e bekerülniük a megjelölt felsőoktatási intézmény általuk kiválasztott képzéseire.

Partival várták a ponthatárokat

Az idegőrlő perceket többek között koncertekkel, különböző társasjátékkal és sportprogramokkal is enyhíthették a leendő hallgatók, emellett az egyetem karait és tevékenységeit is megismerhették játékos formában a programra kilátogatók. Programokat kínált még a Közösségi Szolgálati Iroda, a Hallgatói Önkormányzat információs sátrában pedig a gólyatáborral, az egyetemi élettel, vagy a pótfelvételivel kapcsolatos információkat lehetett begyűjteni. Az eredményvárón a Miskolci Egyetemen kívül chill zónát alakított ki a rendezvény főszponzora, a BOSCH, de bemutatta tehetséggondozó kínálatát a Mathias Corvinus Collegium is.

Izgatottan várták az eredményeket

A ponthúzás előtt leendő egyetemistákat kérdeztük arról, hogy mit várnak az estétől.

Tarbaj Tamás izgatottan várta, hogy sikerült-e bekerülnie a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára. „A nemzetközi gazdálkodást jelöltem meg, egy stresszben gazdag időszakon vagyok túl és bízom abban, hogy felvételt nyerek, amennyiben mégsem, akkor maradok még egy évet szakképzésen és jövőre újra megpróbálom” - mondta a boon.hu-nak.

Nagy Anna a barátnőivel érkezett ő egy budapesti egyetemen szeretne tanulni szeptembertől. „Társadalom tudományokat szeretnék tanulni, arra is jelentkeztem, nyugodt vagyok, mert szerintem elértem az áhított ponthatárt, de ma végre kiderül és már az albérletet is kinéztem magamnak, úgyhogy nagyon biztos vagyok a dolgomban, nagyon sokat tanultam azért, hogy felvegyenek” - hangsúlyozta.