Szerencsére megcsodálhatjuk őket jártunkban-keltünkben: az ablakok, a kertek tele vannak szebbnél szebb virágokkal, mint ahogy a közterületek is. Több virágágyás van szerte a városban, és virágfák díszítik például a miskolci sétálóutcát is, a virágokkal feldíszített többemeletes állványokat nyár elején helyezték ki a Városház tér és az Ady-híd közötti szakaszra a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai, és több virágágyás is található a városban. A napokban fotósunk azt fotózta e, ahogy éppen gondozzák a virágágyásokat a városgazda munkásai.