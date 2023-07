Tartós hőségnél vezetik be

Mint ismert, a hőségriasztást, annak fokozatát, valamint az érvénybe lépés időpontját és annak várható időtartamát az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos határozza meg és hirdeti ki, jogszabályi felhatalmazás útján. "Az előjelzési adatok változása alapján hosszabbítás vagy a fokozat módosítása történhet” – írja az Egészségvonal portál.

Másodfokú riasztás akkor lép életbe, ha a napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 Celsius fokot. Amennyiben ugyanez érvényes csak 27 Celsius fokkal, akkor már harmadfokú a hőségriadó.

Vigyázzunk a betegekre!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös közleményben hívja fel a figyelmet a veszélyekre.

„A hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre nézve. Lehetőség szerint a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, illetve a bőrünket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjük a leégés ellen! Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát! A vízparton, mielőtt vízbe mennénk, hűtsük le magunkat, különösen napozást követően. Felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe! Ügyeljünk az elkövetkező napokban a fokozott vízfogyasztásra. Kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. A nagy melegben akár 70 Celsius fok is lehet egy napon parkoló autóban, ezért gyermekeket, háziállatokat soha ne hagyjunk a kocsiban! A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen gyújtsunk tüzet, természetesen csak akkor, ha az adott vármegyében nincs tűzgyújtási tilalom! A kerti zöldhulladékot ne égessük el! Ha grillezünk, vagy bográcsozunk, a tüzet egyetlen percre se hagyjuk felügyelet nélkül” – ajánlja a két szervezet.

Korábban kezdik a munkát

Az önkormányzatok szintén intézkedéseket vezettek be dolgozóik és ügyfeleik védelme érdekében.

- Éppen most tárgyaltunk a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a hőségriadó kapcsán. Abban maradtunk, hogy megpróbálják megoldani, hogy közfoglalkoztatottainknak és a dolgozóknak korábban, reggel 6-kor legyen a munkakezdés – osztotta meg szerkesztőségünkkel Novák Péter Adrián, Rudabánya város polgármestere. - Igyekszünk majd úgy ütemezni a munkát, hogy a reggeli órákban a külterületek kaszálásával kezdjék, hogy ne zavarják a zajjal a lakosságot. Emellett védőitalt és pihenési lehetőséget biztosítunk számukra, különösen dél körül, amikor nagyon tűz a nap. A Polgármesteri Hivatalban azonban nem változott az ügyfélfogadás rendje. Ott az épület megfelelően le van szigetelve, geotermikus hűtő-fűtőrendszerünk van, úgyhogy klímát is lehet üzemeltetni.

A folyadékpótláson van a hangsúly

Fotó: Dodó Ferenc

- Munkavállalóink közül leginkább azoknak igyekszünk segíteni, akik fizikai munkát végeznek és kint kénytelenek tartózkodni a szabad ég alatt – tudatta Ötvös Béla, Izsófalva nagyközség polgármestere. - Reggel 7 óra helyett 6-ra hoztuk előre a munkakezdést. Most mindenképpen ragaszkodunk hozzá, hogy óránként 10 percre mindenki álljon meg pihenni. Délutánra így is végeznek a munkával. Védőitalként pedig ásványvizet biztosítunk. A Polgármesteri Hivatalban légkondicionáló működik, így elviselhető a hőmérséklet. Az ügyfélfogadási nyitvatartás nyáron sem változik. Vizet az ügyfeleinknek is kínálunk, hogyha igénylik.

Fontos a klímakarbantartás

Hőségriadó idején a klímaberendezések fokozott terhelésnek vannak kitéve. Helytelen használatukkal akár az egészségünket is veszélyeztethetjük.

- A legideálisabb, ha 5 Celsius fok különbség van a kinti és a benti hőmérséklet között, de 10 Celsius foknál több semmiképpen ne legyen. Sajnos senki nem tartja be ezt az előírást, pedig az ellenkezője a felhevült testtel érkezők esetében meghűléshez vezethet – hangsúlyozta Ocsenás Tamás, a Príma Klíma Miskolc tulajdonosa. - Saját otthonunkban ajánlott fokozatosan, nem pedig hirtelen lehűteni a lakást. Fél évben egyszer fontos a garanciális karbantartás is, hogy a klímában tenyésző baktériumoktól és a szennyeződéstől magasnyomású vízzel megtisztítsuk a berendezést. Különben a klíma allergiás reakciót válthat ki. A klímatisztító szer nem igazán hatékony erre.