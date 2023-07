Az érintett területen Fokozott veszély! Heves zivatarok várhatók! A zivatarokat kísérő szél, jégeső is jelentős kockázatot jelent!

Heves zivatarok - Piros fokozat

Estig elsősorban és nagyobb számban az ország északi felén alakulnak ki és sodródnak be zivatarok, de elvétve másutt sem lehet kizárni kialakulásukat. Az északkeleti tájakon heves zivatarok is előfordulnak károkozó széllel. A zivatarokhoz általában viharos széllökések (>60-80 km/h), jégeső (jellemzően 1-2 cm), helyenként felhőszakadás (> 25-30 mm) is társulhat. A heves zivatarokat nagyobb méretű (> 2-3 cm) jég és károkozó szélroham (> 90-100 km/h) kísérheti.