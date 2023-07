A rangos Ex Oriente Film beválogatta az öt meghívott projekt közé a "Labancz Anna gyilkosai" című magyar sorozattervet, amely lehetőséget ad az alkotóknak, hogy nemzetközi szinten fejlesszék a projektet.

A sorozatterv a miskolci Labancz Anna-ügy rejtélyén kívül számos egyéb kérdést és témát is felvet a szocialista Magyarország viszonyairól, ma is aktuális társadalmi és gender kérdésekről, és az ügyben érintettek máig ható személyes drámáiról. Az alkotók célja, hogy a személyes történetek biztonsággal szólaljanak meg, figyelve minden érintett személyes igazságára.

Nagyon szép nő volt Labancz Anna

A történethez szorosan hozzátartozik a szocialista blokk Magyarországának társadalomrajza, a vidéki ipari nagyváros Miskolc világa, kultikus helyszínei, figurái, viszonyai, írják közleményükben az alkotók.

Nemzetközi workshopra hívták

A true crime sorozatterv meghívást kapott az Ex Oriente Film által szervezett mindhárom nemzetközi workshopra, amelynek végén a világ legnagyobb streaming szolgáltatói előtt mutatkozhat be a projekt. Ezzel lehetőség nyílhat arra, hogy a világszerte megismerjék Miskolc régi és új történetét, Magyarország első true crime dokumentumfilm sorozatában.

A nemzetközi érdeklődésre is számot tartó dokumentumfilm-sorozat rendezője a miskolci születésű Dudás Balázs, aki 2015-ben végzett a Gothár Péter vezette filmrendező művész osztályban az SZFE-n. További stábtagok, producer: Potonyecz Fanni, line producer: Gyurin Zsuzsanna, szerkesztő: Villányi Dániel, operatőr: Kürti István, kreatív manager: Oláh József. A sorozatot a Hologram Film Kft. gyártja.

Számtalan cikk, könyv foglalkozott történetével

Forrás: Hologram Film Kft.

Az 1946-ban, Sajópetriben született Labancz Anna ápolónő volt, aki 1966-tól dolgozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház szemészeti osztályán. 1970. április 19-én, hajnalban meggyilkolták. A magyar kriminalisztika egyik leghírhedtebb esete az övé. Gyilkosát nem sikerült elfogni. Alakja és halála pedig a mai napig benne van a köztudatban.