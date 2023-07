Egyre népszerűbb a vármegyeszékhelyen és környékén a lovak tartása és a lovas sport. Így minden évben elindul a nyári lovas napközi a Dante Lovardában. Idén a Miskolci Kulturális Központon (MKK) keresztül a Görömbölyi Művelődési Ház vállalta magára a szervezést. Szerdán délelőtt a helyszínen jártunk, ahol a régebbi táborozók még figurákat is bemutattak a kedvünkért.

Várják a fiúkat is

– Évek óta szerveződik nálunk nyári lovas napközi saját részről és az MKK részéről is, mert mi elsősorban gyerekeket lovagoltatunk. Nagyon szeretjük a kicsiket, úgyhogy örülünk neki, hogy lehetőségünk nyílik ezt csinálni. Bár hozzátenném, hogy a lovaglás az elmúlt években inkább lányos dolog lett, mert a fiúkat elvonják a technikai sportok. Táborainkba is inkább csak egy-két fiú jön, de mi szeretettel várjuk őket is – mondta Csibi Károly, a Dante Lovarda tulajdonosa. - Akár már reggel 7.30-tól lehet érkezni és egészen 17.30-ig lehet maradni. Ebédet és napi kétszeri lovaglást foglal magában a lovas napközi. Lovaink vegyes képet mutatnak, mert természetre válogattuk őket össze. Ezek a lovak szelídek, úgyhogy kevés a baleset. Néhány pónink, szamarunk, kecskénk és kutyáink is vannak. Hamarosan kapunk egy hosszú fülű búr kecskét is, de ő csak simogatás céljából érkezik. Mellesleg egyre többen tartanak lovat, és a lovas sport népszerűsége is nő, de a támogatottsága nem igazán jó. Egy ló tartása ma körülbelül 150 ezer forintba kerül, de mivel mi részben önfenntartók vagyunk, olcsóbban kijövünk.

Mindenre nyitottak

Más lovardákban tilos az etetés, de itt az istálló bármely területére be lehet lépni.

– A napköziben a szabályok ismertetésével kezdődik a nap, miután felérnek hozzánk az iskolabusszal a gyerekek. Bodza, a csacsi a mi vámosunk, vele találkoznak először. Ő addig kiabál, amíg nem kap valami finom harapnivalót az érkezőktől, de hátasállatnak nem használjuk – számolt be Erdei Dzsenna lovardavezető és lovasoktató. - Lovaglás terén átlagosan 45 perc jut egy gyerkőcre, mert három lóval oktatjuk őket. Egyébként végiglovagoljuk a napot. Mi nyitott istálló vagyunk, ami nagyon ritka. Megengedjük, hogy a gyerekek az istálló bármely területére bejöjjenek és itt tartózkodjanak, illetve etetni is lehet. Szeretnénk, hogy a lovasok előbb ismerkedjenek meg az állatokkal, mielőtt rájuk ülnek. Aztán délben a gyerekek szerelik le a lovakat. Ők viszik be és készítik elő nekik a helyet. Emellett van egy kis fogatunk, amit szintén ki lehet próbálni, akár hajtani is.

Teljesítik a lovas kéréseket

A lovaglásnak mentálisan komoly értéke van.