Az ország minden tájáról eljöttek Juhász Marci Dédestapolcsányban rendezett jótékonysági koncertjére szombat este. A koncert bevételét a tragikusan, autóbalesetben elhunyt tardonai házaspár, Viktória és Máté árvái javára fordították.

A mintegy hétszáz résztvevő adományaiból és a belépőjegyek árából 1 millió 60 ezer forint gyűlt össze.

Beszélgetés, gyertyagyújtás

– Várakozásainkon felüli összeg gyűlt össze a koncerten, és minden a tervek szerint alakult. Az első néhány percben megemlékezést tartottunk, ahol mécsest lehetett gyújtani és virágot elhelyezni. Ez az alkalom nagyon szép, megható és emelkedett volt. Szeretetteljes hangulat alakult ki, és méltósággal mi is elköszöntünk az elhunytaktól – számolt be a szervezők nevében Rácz-Tóth Katalin. – Utána Juhász Marci 60 perces koncertet adott. Tettünk ki lecsavarozott adománydobozokat, amit mi hárman, Hegyi Norbert, Hrabina Norbert és jómagam a rendezvény végén odavittünk a családnak, és dobozostól átadtunk. A rendezvény végén halk zene mellett még ott lehetett maradni beszélgetni. Többen akkor is gyújtottak gyertyát az emlékfalnál. Az énekes is beszélgetett a családdal.

Gyertyát gyújtottak a balesetben elhunyt házapár emlékére Fotó: Kisbenedek Tibor

Duplán adakoztak

– Másnap értesítettek, hogy megszámolták az adományt, ami egész pontosan 1 053 895 forint. Köszönik a megemlékezést és a segítő szándékot mindenkinek, aki ott volt. Nagyon meghatotta őket az összefogás és maga a kezdeményezés. Azért jöhetett össze ekkora összeg, mert a közönség odafelé és visszafelé is bedobta a jelképes belépőjegy árát, és még ezen felül is adakoztak. Természetesen többen érkeztek a környező településekről, Kazincbarcikáról és Miskolcról, motorral is, de sok ismeretlen arc is volt köztük. Körülbelül a tömeg felét most láttuk először – mesélte Rácz-Tóth Katalin.

Jótékonysági licit

Az esemény utóéleteként még folytatódik egy jótékonysági licit. Az egyik szervező, Hrabina Norbert, az Inflow Tattoo Hungary tulajdonosa és alkotóművésze festményére lehet licitálni 2023. július 31-ig az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Facebook-oldalán a festmény képe alatt hozzászólásban.