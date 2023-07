Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata már hónapokkal ezelőtt kivitelezőt keresett a város egyik nagyon nagy forgalmat lebonyolító közlekedési csomópontja, a Thököly utcai Szinva-híd (a közbeszéd Thököly-hídnak nevezi) átépítésére, fejlesztésére. A projekt az uniós és hazai forrásokra épülő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával valósul meg. A terveket pedig az MGM Kft. készítette el.

Az európai közbeszerzési értesítőn megjelent pályázati felhívás szerint a „Thököly-hidas projekt” során a Kiss Ernő utcát kiszélesítik, és új forgalmi sávot is kap a Thököly utca és a Damjanich utca között. Felújítják a Thököly utcai közúti hidat úgy, hogy egy forgalmi sávval ki is szélesítik. Mint megtudtuk, ahhoz, hogy javuljon a közlekedők biztonsága a csomópontban, a Kiss Ernő utcán mindkét irányban autóbuszöblöt is kialakítanak.

Három helyett négy sáv lesz

Az igencsak leromlott állapotú Thököly-híd felújítása során a közúti közlekedési pályát és gyalogos járdákat is kiszélesítik: ezáltal négy forgalmi sáv kialakítására alkalmas, azaz 13,5 méter széles közlekedési pálya készül el a hídon, amelyen jelenleg három sávon folyik a közlekedés).

Szélesebb lesz a híd

Fotó: Ádám János

A híd környezetében a Szinva-patak mederburkolását is felújítják. Mindemellett többek között a szükséges közműkiváltásokat is elvégzik a projekt részeként, és gyalogosjárdákat is átépítenek.

A Dayka átkötés párja

A Thököly utcai korszerűbb csomópont kedvezőbb lehetőséget kínál majd a közlekedőknek, hogy a déli tehermentesítő útról átsoroljanak az északi tehermentesítőre. Miskolc szeretné csökkenteni azt a terhet, amelyet a gépjárműforgalom jelent a belváros azon részének, amely az Avasalja, illetve a Szent István tér környékén található, amely a város majdani főtere lehet.

Mint a napokban kiderült, a miskolci önkormányzat beruházását az FK-Raszter Építő Zrt. nettó 413 millió forintos szerződéses értéken kivitelezi. A fejlesztésben ugyanakkor az Avas mentén futó Hideg sor felújítása és kiszélesítése is megtörténik.

Korlátozások

A munkálatok részeként, első ütemben július 5-én, azaz ma forgalomkorlátozást építenek ki a híd térségében körülbelül 75 méter hosszban, az Újgyőri főtér felé: a Kiss Ernő utca külső forgalmi sávját lezárják. A híd szélesítéséhez szükséges cölöpözési munkák érdekében, a hídon egy forgalmi sávra szűkül a gépjármű-közlekedés, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A csomópont forgalmát továbbra is jelzőlámpa szabályozza majd. A Kiss Ernő utcát keresztező gyalogos átkelőhely fennmarad, a híd területén külön gyalogos közlekedési folyosót építenek ki. A Wesselényi utcai autóbusz-megállóhelyet az első ütem nem érinti. A cölöpözéssel és támfalépítéssel együtt, azonban megépül az új megállóhely is a csomópont nyugati oldalán.