Azt is szeretné, hogy hamarosan pék, cukrász tanulók gyakorlati helye is lehessen a sütőüzem. Ezzel is szeretné segíteni szakmához juttatni a nehéz sorból induló gyerekeket. Aki segíteni akar, megtalálja Alexet a Facebookon.

Kakaós csigát sütöttek

Kakaós csigák készültek a roma napra

Még működött a sütöde, amikor a hernádnémeti roma napra kakaós csigát készítettek. A Sütni jó Alapítvány immár harmadik éve rész vesz a Hernádnémeti Roma Napon, amit Hernádnémeti Roma Önkormányzata szervez a helyi lakosok számára színes programokkal gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.