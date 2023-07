Átadták a Hotel Kőporost Hercegkúton. Az úgynevezett butik hotel mind a 12 szobája a települést is magában foglaló völgy panorámáját kínálja. Az átadási ünnepségen elhangzott: a borozótérrel és étteremmel is rendelkező szálloda megnyitásával szintet lépett a turisztikai kínálat a településen.

Dr. Székely Zoltán ügyvezető szerint az új szálláshely legfőbb előnye, hogy könnyen elérhető közelségben vannak a tokaj-hegyaljai és zempléni turisztikai célpontok, este pedig egy csendes, nyugodt helyre térhet vissza a vendég. Ezt kevés minőségi szálláshely tudja kínálni – jegyezte meg.

A hotel létrehozásának ötletéről szólva elmondta, ő Sárospatakra járt gimnáziumba, a felesége pedig hercegkúti gyökerekkel rendelkezik, ezért egyértelmű volt, hogy a településen építik meg a szállodát. A beruházás támogatás igénybevétele nélkül, magánerőből valósult meg – hangzott el a megnyitón. A bárban elsősorban helyi borászok borait lehet megkóstolni, és természetesen éttermük is van. Mint megtudtuk, a Hotel Kőporost létrehozó vállalkozás eredetileg fogászati kezelésekkel foglalkozik Debrecenben, és ott már van egy hasonló butikhotelük, ahol elsősorban a náluk hosszabb fogászati kezelésen részt vevő pácienseik laknak, de a szabad szobákat kiadják.

Cél a minőségi borturizmus

Az egykori miniszter, alkotmánybíró, Hercegkút díszpolgára, dr. Stumpf István úgy vélte: a beruházás nagyot lendít Hercegkút idegenforgalmán, egy olyan turisztikai térképre helyezte fel a települést, ahol eddig még nem volt jelen. Hozzátette: az épület fekvése kiváló, hiszen nemcsak a kilátás pazar, de a világörökségi címmel rendelkező Kőporosi pincesor sarkánál épült fel. Kiemelte: szülőfalujában eddig is remek lehetőségek voltak arra, hogy a turisták jól érezzék magukat, hiszen már több pince is színvonalas borkóstolási lehetőségeket kínál, valamint vannak vendégházak és panzió is, de a szálloda egy újabb fejezetet nyitott az idegenforgalmi kínálatban.



Fotó: Bódisz Attila

A szállodaépítést az önkormányzat is segítette a maga eszközeivel – közölte Rák József, Hercegkút polgármestere. Mint elmondta, a 0,8 hektáros területet eredetileg az önkormányzat vásárolta meg, amelyet a megkeresés után eladott a befektetőknek. Az értékesítésből származó bevételből egy közösségi tér jött létre a település egy másik részén – mondta. A polgármester aláhúzta: a szállodaberuházás remekül illeszkedik abba a törekvésbe, amelyet Hercegkút évekkel ezelőtt tűzött ki maga elé. Mégpedig, hogy a településen erősítik a minőségi borturizmust.