Tavaly az ország 4 legjobbja közt szerepel a Tourinform Miskolc iroda abban a minőségértékelési rendszerben, amely alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) rendszeresen értékeli az irodák szakmai teljesítményét, tájékoztatta közleményében lapunkat a városháza sajtóosztálya. Mint írják: az elismerés keretében már májusban megjelent egy cikk egy online szakmai felületen, ahol az iroda munkatársait személy szerint is bemutatták. Nemrégiben pedig elkészült egy másfél perces videó, ami a Tourinform irodán kívül Miskolc és környékének különleges attrakcióira hívja fel a figyelmet. A filmben a legismertebb miskolctapolcai és lillafüredi látnivalók mellett látható az idén 200 éves Miskolci Nemzeti Színház, a Szentháromság görögkeleti ortodox templom és az avasi pincesorok is. Az ősszel és tavasszal forgatott filmben a miskolci helyszínek mellett Répáshuta és Kisgyőr egy-egy látványossága is feltűnik. A videó július 4-től látható az MTÜ Csodás Magyarország című Facebook oldalon, ahol fizetett kampány formájában várhatóan sokszázezer érdeklődőhöz jut el.