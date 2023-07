Új közösségi tér létesülhet Alsóvadászon - derül ki a Közbeszerzési Értesítő július 6-i, csütörtöki számából. Az ingatlanon egy földszintes, lapostetős önkormányzati építmény található, amelynek részbeni felújítását, átalakítását tervezi az önkormányzat. A Csillag Szolgáltató Pont központi része egy közösségi tér, amely méretéből adódóan alkalmas lesz kisebb-nagyobb közösségi rendezvények lebonyolítására.

Létesül egy konyha és egy raktárhelyiség is, továbbá öltözőt, zuhanyzót és mosóhelyiséget is kialakítanak. A dolgozók részére, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára is egy-egy irodát, a közösségi foglalkozások lebonyolítására pedig egy külön helyiséget hoznak létre. A meglévő belső fa nyílászárókat felújítják, az épületbe korszerű lapradiátorokat telepítenek, és kicserélik az elavult világító berendezéseket, lámpatesteket.