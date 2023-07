Bruck Edith, az auschwitzi haláltábort túlélt, jelenleg Olaszországban élő világhírű költő, író, műfordító díszpolgári címet kapott szülőfalujában, Tiszakarádon. A falunap keretében lezajlott eseményen emléktáblát is avattak tiszteletére. Bruck Edith 1931-ben született Tiszakarádon Steinschreiber Edit néven. A második világháború idején az egész családját deportálták, Eliz nevű testvérén kívül mindenkit elveszített. Több költözés után 1954-ben telepedett le Olaszországban, megismerkedett a kor legnagyobb költőivel, az ő bátorításukra kezdte lejegyezni emlékeit a holokausztról. Számtalan könyve jelent meg, egy részüket magyarul is kiadták. Magyar költők műveit is fordította olasz nyelvre.

A Bruck Edith tiszteletére állított emléktáblát Karászi Zoltán polgármester és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő leplezte le

Fotó: Bódisz Attila

A L’Osservatore Romano vatikáni lap 2021 januárjában interjút készített vele az Emlékezet Napja alkalmából. Ferenc pápát mélyen megrendítette Bruck Edith tanúságtétele, így február 20-án személyesen felkereste az auschwitzi túlélőt lakhelyén. A 92 éves Bruck Edith személyesen nem tudott jelen lenni az eseményen, de az internet segítségével nyomon követte a történéseket és beszélt is a jelenlévőkkel. Mint elmondta, nagyon meghatotta a tiszakarádiak emlékezete és szeretete, de nem tud ellátogatni a településre, annyira megrohannák a fájdalmas emlékek. A nevében az egyik magyarországi jó ismerőse, Dankó Márta vette át a díjat.

Fejlesztések, eredmények

A rendezvényen ugyancsak díszpolgári címet vehetett át a 92 esztendős Balogh János, aki évtizedeken keresztül volt a helyi labdarúgócsapat edzője és előrehaladott kora ellenére ma is részese helyi sportéletnek. Mindemellett a község megbecsült polgára.

Tiszakarád díszpolgára lett Balogh János

Fotó: Bódisz Attila

A falunap megnyitóján beszédet mondott dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, aki felidézte, hogy körülbelül 10 éve tartozik a választókerületéhez Tiszakarád és azóta több jelentős beruházást sikerült lebonyolítani a településen. Különösen értékesnek nevezte annak a telephelynek a létrehozását, amely ma már mintegy 100 embernek ad munkát. Mint mondta az anyacégnek új tulajdonosa van, velük is tárgyalást kezdeményez a tiszakarádi melléküzemág megmaradása érdekében. A honatya egyben dicsérő szavakkal szólt a település kulturális életéről, amely nemrég elismerésben is részesült.

Karászi Zoltán polgármester visszatekintett a település közelmúlt és a várható fejlesztéseire. Ezek között említette, hogy hamarosan elkészül a helyi bölcsőde, valamint egy régóta rossz állapotú utat is sikerül felújítaniuk. Bruck Edith elismeréséhez nagyban hozzájárult a település történetének autodidakta kutatója, Batta Sándor alpolgármester. Mint honlapunknak elmondta, Dankó Márta segítségével jutottak el településük neves szülöttjéhez. A falunapon ezen kívül ismert fellépők és szórakoztató programok váltották egymást a színpadon.