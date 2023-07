Koncz Károly György Miskolcon született 1946-ban. Kohásznak tanult, de hamar kiderült művészi vénája, így előadóművész, színész és dramaturg lett. Alátámasztották ezt elismerései is: Radnóti-díj és József Attila-díj. Fontos munkahelyei közé tartozott a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, a Cementipari Gépjavító Vállalat és a Miskolci Galéria, ahonnan nyugdíjba vonult. Munkakörei vezetői képessége miatt bővültek: vállalta képzőművészeti kiállítás rendezését, munkaügyi, közösségi és kulturális szervezést. Ez utóbbiakat haláláig nem hagyta abba.

Munkájának köszönhetően is lett a Miskolci Galéria a vidék egyik legjelentősebb képzőművészeti múzeuma, az épület alatti Dőry-pince bútorzatát ő maga tervezte, ez volt a legendás Miskolci Művészklub utódja. Tagja volt a Manézs színháznak a hetvenes években, a 2000-es évek elején jelen volt a Diósgyőri Kézműves Alkotóház indulásánál. A Gárdonyiból részt vettek az első „Rock-fesztivál” megrendezésében, vidéki „Ifjúsági parkot” működtettek a helyi könnyűzenei tehetségek támogatásával, továbbá közreműködhetett például az „EDDA Művek” megalakulásában is. Borsodi Fonó, Gyermekfonó, többféle várbéli mulatság: országos diáktalálkozótól kezdve a vadas-boros napokig, az Összetartozás Napja, a Kocsonyafesztivál és az Operafesztivál kísérő rendezvényeinek szervezéséből is kivette részét.

Miskolc városának többszörös Nívó-díjasa. Sokszor publikált a Gömörország című folyóiratban, barátaival létrehozta a Gömörország Regionális Kulturális Egyesületet, aminek elnöke is volt. Nem szűnő lelkesedéssel szerepelt az általa is létrehozott Irodalmi Fonóban, aminek műsorait sokszor szerkesztette.