A ju jitsu nem a dojoba készült, nem is a színpadra, hanem az utcára – magyarázta Plébán Kristóf ötdanos mester a tanítványoknak az övvizsgán. – Ezt a régi harcművészetet azért hozták létre elődeink és azért változtatták mindig a korszaknak megfelelőre az évszázadok alatt, hogy manapság, ha hajnal 3-kor kedvem van lemenni a Villanyrendőrhöz, és ott három kigyúrt, kopasz ürge úgy gondolja, hogy elmókázna velem, akkor megmaradjon a pénztárcám, a telefonom és a fogam is, mire hazaindulok. A technikák tanulásakor nagyon fontos, hogy megértsétek azokat a pontokat, amik hatékonnyá teszik azt. Ha ez nem történik meg, akkor csak másolásról beszélünk. Legfontosabb, hogy a harcos minden helyzetben koncentrálni tudjon. Az életveszélyes, ha az ember csak 99 százalékosan tudja a ju jitsut – tette hozzá. – Azért ezt a harcművészetet ajánlanám mindenkinek, mert nagyon komplex: sok megértés és gondolkodás szükséges ahhoz, hogy a kialakult helyzetben a legjobb megoldást választhassuk.

Már nem először kezdődött el a történet

Az övvizsgát a legifjabb tanítványokkal kezdték: Molnár Sarolt és Molnár Bátor állt a mesterek elé, hogy bemutassák tudásukat. A testvérpár lila csíkot szerzett a narancssárga övre. Majd következett Kabai Enikő, aki a legmaximálisabb pontszámú habitussal mutatta be felkészülését a házi vizsgán. Kapusi Levente több mint két éve vele kezdte instruktori pályáját. – A kilencvenes években Miskolcon legalább harmincan voltunk a Kelemen Ryu tagjai. Lemorzsolódtunk, és ez a vonal akkor megszűnt, most éled újjá. A szövetség még nem számol velünk, de kaptunk biztató szót a legfőbb mestertől, Kelemen Istvántól, hiszen majdnem minden tanítványom ott volt a téli edzőtáborban, Egerben, ahol ő odajött hozzám, és rendkívüli örömét fejezte ki, hogy Miskolcra újra figyelnie kell. Külön büszkeséggel beszélt a gyerekekről, akik remélhetőleg majd továbbviszik az iskolát – emlékezett vissza az egydanos mester a februári beszélgetésre. – Kilenc tanítványom közül legtöbben a munkahelyemről jöttek, de van olyan is, aki ugyancsak hosszú időszak után újra rátalált erre a sportra. Azt érzem, egyre fejlődünk, erősödünk – mondta.