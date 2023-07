Sajókazán – más kistelepülésekhez hasonlóan – több évtizedes hagyományai van az úgynevezett falunapnak, amelyet minden évben megrendeznek a helyi lakosság nagy örömére. Idén július közepén tartották meg a Sajókazai Napokat, ahol az eddigi évekhez hasonlóan széles palettát vonultatott fel programokból a szervezőgárda.

Állva tapsolták Katyit

- Az idei évben rögtön egy nagyszabású színházi produkcióval vette kezdetét a rendezvénysorozat július 11-én, kedden. A Körúti Színház társulata látogatott el hozzánk és lépett fel a Kastélyudvaron felállított színpadon, közel 300 fő előtt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat szervezésében. A társulat Katyi című darabjával szórakoztatta a közönséget, amelyet álló vastaps zárt le méltón – idézte fel a boon.hu-nak Lévai Ákos, a szervező Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. - Július 12-én szerdán a népművészet kedvelőit hívtuk és vártuk a Radvánszky-kastély termeibe, ahol a Matyó Népművészeti Egyesület népművészeti és népi iparművészeti tárgyaiból nyílt kiállítás. A tárlatot Berecz Lászlóné, az egyesület tiszteletbeli elnöke nyitotta meg, valamint köszönthettük a megnyitón Pap Bernadettet is, mint jelenlegi elnököt. Végül, de nem utolsó sorban a Matyó Táncegyüttes fantasztikus produkcióját is megtekinthették az érdeklődők. A kiállítás 2023. július 31-ig látogatható előzetes egyeztetést követően.

A matyó népművészet is jelen volt Sajókazán

Fergeteges koncertek

Az Ossian zenekar hívószó volt a környék rockerei és a keményebb zene rajongói számára.

- A hét vége felé július 14-én, pénteken a könnyebb szórakozás vette át a főszerepet, ahol zenés színpadi produkcióra vártuk az érdeklődőket. A nap sztárjai a G.w.M, a Groovehouse és Kis Grófo voltak. A fellépők között pedig egy lemezlovas szolgáltatta a jobbnál jobb zenéket a bulizók számára. Természetesen, aki megszomjazott vagy megéhezett, az bátran válogathatott a kínálatból. Készültünk büfével, kürtőskaláccsal és édességekkel is. Július 15-én szombaton, a programsorozat zárónapján maradtunk a zene világában, de egy teljesen más stílust szerettünk volna nyújtani a közönség számára. Kacsenyák Gábor akusztikus koncertje után következett az Ossian nagyszabású élő 90 perces nagykoncertje. A hangulat ezen a napon is felhőtlen volt – számolt be a művelődési ház vezetője.

A Felvidékről is jöttek

Mostanra a Sajókazai Napok vonzereje a határokon túlra terjed.

- Összességében elmondható, hogy ismét egy sikeres rendezvényen vagyunk túl. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk az esemény után. Büszkén mondhatjuk, hogy közel 2500 fő számára nyújtottunk kikapcsolódási lehetőséget ezen a kellemes nyári héten. A helyieken túl, vendégül láthattuk a környező kistelepülések lakóit, a nagyobb városok polgárait, illetve még a Felvidékről is köszönthettünk honfitársakat – sorolta Lévai Ákos.