A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház az elmúlt évtized során többször is – de különösen az elmúlt hónapokban - számos kihívást ért meg: most végre a viharok elültével, egy új esélyt, egy új lehetőséget kapott – közölte az intézmény Semmelweis-napi ünnepségén dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Véleménye szerint szerint van ok a bizakodásra a jövőt illetően. Az elmúlt hónapokban az egészségügyi kormányzattal folytatott konzultációk meghozták az eredményt: ma már a területi, földrajzi okokból is az egészségügy központi irányítása előtt is egyértelmű az intézmény speciális helyzete és különleges jelentősége – tette hozzá a honatya.

Új CT és mammográf

Kiemelte: az intézmény területi helyzete előrevetítheti a napi működés jobb tervezhetőségét éppúgy, mint a további fejlesztés lehetőségét. Ennek első jele lehet egy új CT és mammográf készülék beszerzése, amire – amint mondta - az előző nap, Cigándon megtartott hasonló rendezvényen megerősítést kapott Takács Pétertől, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárától. A szükséges technikai feltételek birtokában minél szélesebb körben kell elérhetővé tenni az olyan kezeléseket, amelyek kevésbé inaktívak, a kórházi tartózkodást csökkentve képesek gyorsabb felépülést, gyógyulást biztosítani – hangsúlyozta a képviselő.

A rendezvényen dr. Hörcsik Richárd tartott beszédet

Fotó: BSZA

Az is nyilvánvaló – folytatta dr. Hörcsik Richárd-, hogy a kórház új, ambiciózus intézményvezetésének referenciái ismertek az egészségügyi-kormányzat előtt. A jelenkor kihívásai között különösen is elismerést érdemel az Erzsébet Kórház egészségügyi dolgozóinak helytállása, és csak a közös fellépésük, a kórház vezetésével való összefogásuk által lehet ezen kihívásokat jobban kezelni. Annál is inkább, mert nem egyszerűen munkáról, hanem hivatásról van jelen esetben szó – jelentette ki a honatya.

Elismeréseket adtak át

Az eseményen Bereiné dr. Jakab Beáta, a kórház főigazgatója elismeréseket adott át. A Zempléni Betegekért kitüntetésben részesültek: dr. Komáromy Emese fül-orr gégész főorvos, Kónyáné Szabó Renáta ápoló, Piszró Jánosné cukrász és Csordás János műtővezető szakasszisztens. A MESZK elismerő oklevelét Veres Józsefné ápoló érdemelte ki munkájával. Ezt a díjat Némethné Horváth Andrea, a helyi szervezet alelnöke adta át. Elhangzott az is, hogy a Magyar Orvosi Kamara Vármegyei Szervezete Lojalitás díjat adományozott dr. Benke Károly István belgyógyász főorvos részére, aki ezt június június 21-én vehette át.