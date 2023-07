Az Olimpiai játékok után a világ legnagyobb multisport-eseménye, amelyet 15-20 sportágban 150-160 ország 10-12 ezer résztvevőjével rendeznek kétévente. Jelentőségét növeli, hogy egyre több sportágban része az olimpia, illetve sportági világbajnoki kvalifikációnak. Ahogyan az olimpiáknak, úgy a világjátékoknak is van téli változata. A július 28. és augusztus 8. között megrendezett csengtui Egyetemi Világjátékokra elindult hétfőn egy maroknyi, ötfős delegáció a Miskolci Egyetemről is. A küldöttség tagja Földi Barbara, aki a Miskolci Egyetem cheerleader csapatának kapitánya, de ezúttal nem sportolóként, hanem kommunikátorként, social media tartalomgyártóként utazott el a távoli országba.

Ötvöződik a sport és a tánc

Szeptember óta gyárt tartalmakat a Miskolci Egyetem cheerleader csapatának, vagyis gondozza a Facebook, Instagramm és TikTok oldalát. A kereskedelem és marketing szakos hallgató szeptemberben kezdi a második tanévét a borsodi vármegyeszékhelyen. Fontos volt számára, hogy a felsőoktatási intézményben is valamilyen sportos tevékenységet végezzen. Korábban – több mint 10 évig – táncolt. Így találkozott össze szerencsésen a cheerleader csapattal, hiszen itt együtt teljesül a sport és a tánc. Az pedig hab a tortán, hogy ő lett a csapatkapitány is. Egyébként is passzol a személyiségéhez a dolog, hiszen szeret a középpontban lenni – avatott be Barbi.

A Miskolci Egyetem delegációjában három sportoló, egy sportvezető és ő kapott helyet, mint kommunikátor. A feladata nem csupán a miskolciak, hanem az összes magyar sportoló követése lesz és róluk rövid, informatív videók készítése a fiatalok által használt közösségi felületekre, platformokra. A tartalmakat azokra a csapatokra, sportolókra súlyozzák, akiktől érmet várnak, például a vízilabdásokra. Rájuk sokan kíváncsiak. A videók komoly és humoros formában is testet ölthetnek. A lényeg, hogy népszerűsítsék a fiatalok körében az egyetemi sportot, hogy lássák, magas szinten is lehet ezt művelni, a tanulás mellett.

Ketten felváltva forgatnak

A munkában az országos ismertségre szert tett Molnár Mátyás, a fiatal extrémsportoló és innovatív tartalomgyártó lesz a társa, akivel felváltva készítik majd a trendi videókat – hangsúlyozta Barbi. A rendezvény eredetileg két évvel ezelőtt, 2021-ben lett volna, de a világjárvány miatt elmaradt és még tavaly sem tudták megtartani, így minden pólón és egyéb ruhaneműm a 2021-es logó látszik majd, hiszen azokat előre legyártották – tudatta az egyetemista lány.

Nem először repült

A repülőút 13 órás és közben – már Kína területén – egyszer át is kell szállni, de Barbi abban bízik, mivel éjszaka utaznak, talán tud pihenni pár órát a repülőgépen. Már az út alatt is szeretne dolgozni, egy videós útinaplót – vlogot tervez. Az ott tartózkodás ideje alatt, 17 napig végig a tartalomgyártás lesz a feladata, ezért nem sok szabadideje lesz valószínűleg. Azért annyi talán lesz, hogy kimehessen körülnézni abban a városban, ahol lesznek, persze szigorúan helyi idegenvezetővel, megfelelő kísérettel – jegyezte meg. Hiszen ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint egy olimpiai falut. Amit szintén szeretne megejteni, az egy szervezett program, egy panda park meglátogatása. Nagy izgalommal készült az útra, mindent próbált elintézni, amit csak lehetett, mert voltak azért akadályok.

Például a kínai pénz megszerzése, ami nincsen minden pénzváltóban. Konnektorátalakítót pedig nem is sikerült Miskolcon szerezni, ezért azt majd ott kell – emelte ki Barbi. Az egyetlen aggálya, hogy Kínában a közösségi oldalak másképpen működnek, mint nálunk, így lehetséges, hogy az Instagramot nem is tudják majd kintről használni, a poszt megosztásához magyarországi segítséget kell kérni. De erre is fel vannak készülve és van rá megoldás – vélekedett a kommunikátor.