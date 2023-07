„A ma diplomázó diákok a jövőben diplomásként a magyar nemzetet, társadalmat és gazdaságot szolgálják majd két területen: az élet és az igazság védelme tekintetében” – hívta fel a figyelmet beszédében dr. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár. „Legyenek büszkék arra, hogy olyan egyetemen kapnak diplomát, amely a világ legjobb 5 százalékában van! A mi célunk, hogy 2030-ra legyen olyan egyetemünk, amely a világ legjobb száz egyeteme között van. Mindemellett legyenek olyan egyetemeink, amelyek térségi küldetése úgy teljesedik ki, mint, ahogy a kiváló Miskolci Egyetemé. Egyetem és innováció, egyetem és kreativitás kéz a kézben jár, ezért indítottuk el a Neumann János Programot.”

Juhász Virág átveszi a diplomáját

Fotó: Bujdos Tibor

Autonómia és biztonság

Az elmúlt években a kormány sikeresen alakította át és modernizálta a magyar egyetemeket.

„2020-ban a Miskolci Egyetem is a megújulás és a modellváltás útjára lépett, amelynek hívószavai: autonómia, versenyképesség, rugalmasság és kiszámíthatóság. Autonómia, mert az állam hátrébb lépett. A fenntartó kuratórium és az egyetem az, amely meghatározza a jövő céljait. Rugalmas és versenyképes, hiszen több mint duplájára nőtt a finanszírozás és az egyetem maga gazdálkodik a saját ingatlanaival, ingóságaival, alakítja saját gazdasági kapcsolatait. Kiszámítható, hiszen 25 éves keretmegállapodással 6 éves finanszírozási szerződést kötöttünk vele. Idén 27 százalékkal többen szeretnének a magyar felsőoktatásban részesülni. A Miskolci Egyetemre 40 százalékkal jelentkeztek többen. Jövőre a Miskolci Egyetem a Debreceni Egyetemmel közösen helyt ad az Európai Egyetemi Játékoknak. 20,31 milliárdos infrastrukturális fejlesztést tett lehetővé ehhez a magyar kormány. Emellett 5 milliárd forintos keretet nyitottunk a kutatóknak és Erasmus program is lesz” – számolt be az államtitkár.