A Györgytea nevével sajnos nem először élnek vissza a csalók a közösségi médiában. A Szabó Gyuri bácsi, vagy lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa nevét jogtalanul felhasználó, gyanús termékek ellen a legfőbb teendő: ne hagyja magát megtéveszteni. A társaság számára a vásárlói biztonsága rendkívül fontos, és elsődlegesnek tartják, hogy tájékoztassák őket az ilyen átverési kísérletekről.

Egy ékes példa

Képzelje el, hogy egy szép mezőn vagy réten sétál, és gyógynövényeket szeretne gyűjteni. Kellő elővigyázatosság híján aligha tudná megkülönböztetni a hasznos növényeket a gyomoktól, a szennyezett termőterületet a biztonságos tereptől. Komoly veszélynek teheti ki magát az, aki gyógynövénygyűjtéskor minden megfontolás nélkül pakolja tele a kosarát. Egyes növényeket könnyű összetéveszteni egymással, sőt, még az sem mindegy, hogy melyik évszakban és mely részüket érdemes gyűjteni.

Ahogy a gyógynövényszedésnek is megvannak a maga aranyszabályai, úgy a vásárlásnak is. Nemcsak a mezőn, de az interneten is az óvatosság a jelszó. Ez is olyan hely, ahol elővigyázatosnak kell lenni, mert kockázatos döntéseket is hozhatunk.

Az interneten tevékenykedő csalók megtéveszthetik a gyanútlanokat. A rendőrség folyamatos küzdelmet folytat a hamis gyógyhatású készítményeket reklámozó csalókkal szemben, akik mint a kiirthatatlan gyomok, újra meg újra feltűnnek.

A csalók által hirdetett áruk alkalmazhatósága nem meglepő módon nem igazolt, forgalomba hozatali engedéllyel sem rendelkeznek, és akár egészségkárosodást is okozhatnak.

Csak 2023-ban eddig 22 tonna hamis árut semmisített meg a hatóság, és a fogyasztók megtévesztése miatt több esetben büntetőeljárás is indult.

Hiszékenység

De hogyan szedhetik rá a csalók a fogyasztókat? Hogyan lehetséges, hogy mindig akad olyan gyanútlan vásárló, aki bedől ezeknek a hamis termékeknek?

Az egyik ok, hogy a csalók gyors, biztos javulást ígérő csodaszerként tüntetik fel ezeket a termékeket, melyek épp a leggyakoribb egészségügyi problémákra nyújtanak (hamis) gyógyírt. Elhízásra, cukorbetegségre, körömgombára vagy magas vérnyomásra, azaz olyan betegségekre és állapotokra, melyekre okkal keresünk lehetőleg azonnali megoldást. Még akkor is, ha lelkünk mélyén pontosan tudjuk, nincsenek csodák.

A másik ok az, hogy közismert emberek (hírességek, orvosok, szaktekintélyek) nevében, a képmásukkal, a szavaikkal, a védjegyeikkel visszaélve kínálják a hamis termékeket. Olyan emberek nevét és fotóját használják jogtalanul, mint a Györgytea néhai alapítója, Szabó Gyuri bácsi, vagy a szakmai örökséget továbbvivő lánya, a Györgytea ügyvezetője, Lopes-Szabó Zsuzsa.

Kételkedés

Nem először történik meg, hogy Gyuri bácsi, a lánya, Zsuzsa és a Györgytea jó hírneve szélhámosok prédájává válik. Kellő odafigyeléssel, egészséges gyanakvással sikeresen védekezhetünk a hamis Györgytea hirdetések ellen.

Amikor szembejött az olvasóval a közösségi médiában egy gyógyhatású készítmény hirdetése, három olyan kérdés van, ami gyorsan és megbízhatóan segít eldönteni, hogy átveréssel, kamu hirdetéssel van-e dolga.

Az első teendő a kételkedés. Ha a készítmény ígérete túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, többnyire nem is az. A gyógynövények sosem helyettesíthetnek orvosi kezeléseket, nem ígérhetnek csodás gyógyulást. Még ha úgy is érzi, hogy a hirdetés éppen azt mondja, amit hallani szeretne, éljen a gyanúval, hogy rá akarják szedni.

Az első benyomás után jöhet az alaposabb vizsgálódás. A hirdetés képi világa, a gyógyhatásúnak mondott szer csomagolása vagy a kapcsolódó weboldal sokat elárul. Ami a Györgyteát illeti: ha egy termék nem található meg a hivatalos webáruházunkban és az oldalainkon (www.gyorgytea.hu, www.gyorgyteabolt.hu, illetve www.cukorbetegseg-kezelese.com vagy www.diabess.hu), akkor biztosan átverés. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy a kamu weboldal egy-egy képi eleme emlékeztet a miénkre. Egy ügyetlen montázs, a rossz helyesírás, az üres Facebook-oldal, vagy a kapcsolatfelvételi adatok hiánya ugyancsak árulkodó jel.

A gyógynövények gyűjtésénél is jól jön egy hozzáértő társ, aki első pillantásra meg tudja mondani, hogy amit le akarunk szakítani, az-e, aminek hisszük. Ha még az első két kérdés után is bizonytalan, hogy a Györgytea termékét látja-e, bátran kérdezzen meg bennünket, írjon az [email protected] mail címre, vagy hívja az ügyfélszolgálatunkat.

És ha már telefon: soha ne kérjen visszahívást a gyanúsnak tűnő hirdetőktől, és ne adja ki az adatait nekik telefonon. A visszaélésre okot adó hirdetéseket pár kattintással jelentheti is az adott közösségi oldalon.

Megrendelt egy nem megbízható forrásból származó terméket? Ugye tudja, hogy még ekkor sem köteles átvenni és kifizetni? Ha a csalók mégis megkárosították, és az adatai illetéktelen kezekbe kerültek, feltétlenül értesítse a rendőrséget is.