Szép számú hallgatóság gyülekezett pénteken délelőtt a Miskolci Törvényszék Fazekas utcai épületének első emeletén, ahol ítéletet hirdettek. Az érdeklődés a teljes eljárás alatt hasonlóan nagy volt, hiszen lakossági összefogás alakult ki Hejőcsabán a cementgyár újraindításának hírére, főként miután kiderült, hogy szemétégetés is megvalósulna a technológia során.

Új eljárás szakértővel

Az előzményi eljárásban a Miskolci Törvényszék 2021. február 9-én hozott ítéletét – melynek tárgya a HCM 1890 Zrt. részére kiadott egységes környezethasználati engedély tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata volt. Ezt a Kúria hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította azzal, hogy meghatározta az új eljárás kereteit, valamint a bizonyítás tekintetében is iránymutatást adott.

Ítéletet hirdetett a Miskolci Törvényszék közigazgatási tanácsa

Fotó: Horváth Imre

A megismételt, jelen ítélettel lezárult eljárásban a törvényszéknek az engedélyezési eljárás megfelelősége körében kellett döntenie, amelynek keretében csakis különleges szakértelemmel, vagyis megfelelő kompetenciával rendelkező szakértő kirendelésével megválaszolható kérdésekben kellett állást foglalnia. Illetve arra a kérdésre keresték a választ, hogy a cementgyár újranyitásáról, vagy egy új üzem létrehozataláról van-e jelen esetben szó.

Hatályon kívül helyezve

A perben kirendelt szakértő az engedély kiadásakor a hatóság részéről vizsgált több szegmens tekintetében, így a hatásterület modellezése, a levegőtisztasági és zajvédelmi mérések, számítások pontossága, összhangja, a határértékek jogszabályoknak való megfelelősége, illetve a modellezés módszertana körében tárt fel hiányosságokat, pontatlanságokat, belső ellentmondásokat.

A törvényszék az aggálymentes szakértői véleményt ítélkezése alapjául elfogadta és az alperesi hatóság alaphatározatát a módosító határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte új eljárás lefolytatására utasítás nélkül. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Nagy volt az érdeklődés

Fotó: Horváth Imre

Végig szakértőt szerettek volna

Az ítélethirdetésen jelen volt a felperes képviseletében F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke, akit a tárgyalóteremből kilépve kérdeztünk a megszületett határozat kapcsán.

– Nagyon örülünk, mert nyolc év alatt végig azt éreztük, hogy megalapozottak az álláspontjaink. Voltak mélypontok, több miskolci ítélet ellenünk született és mindig a Kúria volt az, aki a magasabb rendű jogszabályok alapján visszahelyezte az ügyet. Legutóbb pedig ez úgy történt, hogy szakértő kirendelését is elrendelte, amelyet mi az elejétől fogva kértünk. Hiszen nem azt mondtuk, hogy teljesen megalapozottak az álláspontjaink, hanem azt, hogy ez egy szakkérdés. Azokat a hiányosságokat – leginkább a zajvédelem területén – amelyet mi már az egységes környezetvédelmi eljárás során megállapítottunk, jeleztünk most a szakértő is megállapította. Itt komoly fehér foltok voltak az anyagban, nem véletlenül alakult meg a civil munkacsoport, amellyel folyamatosan dolgoztunk és a szakértői díjat is előteremtettük, mert ez a lakosság számára is nyilvánvaló volt. Akár már korábban is vége lehetett volna az ügynek, ha korábban is elrendelik a szakértői vizsgálatot. A mostani ítélet persze nem a technológiáról mondott véleményt azáltal, hogy hatályon kívül helyezi az engedélyt, így egy megalapozottabb szakmai anyag kell, hogy egy ilyen engedély létesüljön. Mi nagyon örülünk, hogy dr. Megay Róbert ügyvéd úr álláspontja, aki annak idején azt mondta, hogy igenis tisztességes eljáráshoz van joga a helyi lakosoknak a bíróság által is megállapításra került – hangsúlyozta F. Nagy Zsuzsanna.