Az ötéves program e hónap elején zárult az ózdi Olvasóban rendezett tanévzáró keretében. A projekt során számtalan területen támogatták a fiatalokat, többek között mentálhigiénés felkészítést, szociális és oktatási mentorálást, valamint pályaorientációs foglalkozásokat biztosítottak számukra. A záróalkalmon Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke köszöntését követően Caramel koncertezett.

A tanulók saját tabletet kaphattak, és öt éven keresztül folyamatosan foglalkoztak velük

Fotó: olvasónk

– A projekt elnevezése is jól mutatja, hogy milyen sokszínű szolgálatunk van Ózdon és térségében. Olyan 7. osztályos fiatalokat vontunk be, akik pályaválasztás előtt állnak, és a szegregátum hat általános iskolájának valamelyikébe járnak. A célunk az volt, hogy a tudatos iskolaválasztásban és önismeretben erősítsük őket. Támogattuk őket abban is, hogy tudakozódjanak azokról a szakmákról, amelyeket később választani szeretnének – mondta lapunknak Bakos Zsuzsanna, a projekt szakmai vezetője. – Komplex módon igyekeztünk a diákokat, családjukat és környezetüket segíteni. Ugyanis a hátrányos helyzetű családokban sokszor az anyagi helyzet dönt arról, hogy egy gyerek továbbtanulhat-e, befejezheti-e a megkezdett iskolát, vagy közfoglalkoztatásban kell elhelyezkednie.

Hallgatók is oktatták őket

A tanulók saját tabletet kaphattak, és öt éven keresztül folyamatosan foglalkoztak velük. – Az olyan jól ismert módszertanok, mint a drog­prevenció, agresszió csökkentése, kompetenciák fejlesztése mellett új köntösben jelent meg a robotika. Továbbá tanítottunk 3D nyomtatást, valamint motivációs utazásokat szerveztünk. Létrehoztunk egy okostantermet is Ózdon, a szeretetszolgálat Pázmány úti irodájában. Fejlesztőpedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók tanultak a gyerekekkel online módon. Így tudtuk pótolni a térségben tapasztalható szakemberhiányt. A zömében orvostanhallgatók bevonásának az volt az előnye, hogy az oktatók korban közelebb álltak a diákokhoz. A zárt szegregátumi világukba pedig bevittünk egy másfajta szemléletet, az egyetemistákét, akiknek fontos a tanulás – húzta alá. – Az online oktatás során láthatták, hogy mi minden nehézségekkel küzdenek a gyerekek és családjaik, amikor tanulniuk kell. A diákok pedig tableteket, havi 30 gigabyte internetet kaptak, és elsajátították azoknak a programoknak a használatát, amelyek a digitális tanuláshoz szükségesek. Az érdeklődő fiatalok önkéntesen bekapcsolódhattak hitéleti programunkba is. Az általunk szervezett istentiszteleteket pedig családjukkal együtt látogathatták. Nem titkolt célunk, hogy folytassuk a projektet, és újabb gyerekeket vonjunk be – osztotta meg a szakmai vezető.