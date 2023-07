A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és Monok Község Önkormányzata a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyarok Kenyere Alapítvány együttműködésében szervezett Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program vármegyei búzagyűjtő napját tartották Monokon pénteken.

Az egységben való gondolkodás a cél

Az ünnepségen beszédet mondott Bártfay Emese, Monok polgármestere, aki a földművesek munkáját méltatta Böjte Csaba gondolataival.

„Örömünkre szolgál, hogy településünkön kezdődik a búzagyűjtő nap, amely majd szeptemberben itt is ér véget” – mondta. Hozzátette: az elvégzett munka a gazdák érdeme és az elkészült kenyérben testesül meg a munkájuk gyümölcse. „A mi feladatunk, hogy megőrizzük az egység gondolkodását” – hangsúlyozta. Rámutatott: a 15 millió búzaszem az összetartozást jelenti.

Évről-évre egyre nagyobb érdeklődés övezi

Taskó József, a NAK vármegyei elnöke, a MAGOSZ alelnöke arról beszélt, hogy a közösség ereje a magyarok kenyerében is megjelenik. „A 15 millió magyar - éljünk bárhol – összetartozik, mint ahogy a lisztet is a kovász tartja össze” – mondta. Hozzátette: ezt a nemzeti gondoskodást hivatott ápolni 13 éve a program. „Évről-évre egyre többen csatlakoznak a programhoz, annak érdekében, hogy a legszegényebbeknek is adhassunk” – húzta alá. Arra is kitért: a harmadik legtöbb búzát adományozó a vármegye, még úgyis, hogy nem kifejezetten búzatermesztésre specializálódott a vidék. „Tavaly 62 tonna búzát ajánlott fel a vármegye” – mutatott rá.

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő a kezdeményezés fontosságát hangsúlyozta. „Büszkeséggel tölt el, hogy a magyar gazdák egy ilyen karitatív munkára jelentkeznek évről-évre” – mondta. Rámutatott: jelenleg hazánkban egymillió hektáron folyik az aratás. „Ilyen jó minőségű magyar élelmiszerek elkészítéséhez, kitartó gazdálkodókra van szükség” – húzta alá. Azt is elmondta, hogy ez a kezdeményezés több célt szolgál. „Egyrészt az a karitatív szellem, amivel a nehéz helyzetben elő honfitársnak igyekszik segíteni, másrészt egy komoly nemzetegyesítő hatással bír, valamint a háborús helyzetben a határon túli, főleg kárpátaljai magyarokat is segítik” – hangsúlyozta.

Idén is várják az adományokat

Schirger György B-A-Z vármegyei közgyűlés jegyzője arra világított rá, hogy a jövő benne van ebben a programban. „A búza Isten áldása és a mindennapi életet hordozza” – mondta. Kitért arra is, hogy minden egyes magyarnak figyelnie kell arra, hogy ez az Istentől áldott élet a jövőben is biztosítva legyen. „Mi magyarok évről-évre példát tudunk mutatni önzetlenségből” – emelte ki. Ezt azzal magyarázta, hogy már 13 éve egyre nagyobb érdeklődésnek örvend ez a kezdeményezés, és egyre nagyobb az érdeklődés a program iránt is.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára elindította a programot és elmondta, hogy Magyarország az egyik legnagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező ország, majd a magyarok kenyere program kezdeményezéseiről beszélt. „Tavaly 1000 tonna búzát gyűjtöttek országszerte a gazdák, az ország több gyűjtő pontján, ahol idén is várják az adományokat” – mondta. Rámutatott: vármegyénkben 50 ilyen adománygyűjtő pont van. Az ünnepség keretében ökomenikus áldásban részesítették az idei búzatermést.