A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom miskolci képviselője Hiripi Edina. A családban a vágyott gyermekek megszületését támogató szervezet tevékenysége és céljai nagyon közel állnak Edina személyiségéhez, ezért is állt az ügy mellé. Az önkéntesség az élete része volt mindig is és most is az. Számos civil szervezetben töltött már be vezető szerepet. A belvárosban található Pontközpont közösségi tér kialakításában is nagy része van. Az alapvetően gyógypedagógus végzettséggel rendelkező szakember azonban most éppen új útját keresi. Hamarosan óvodába megy kisebbik lánya, így Edina visszatérni készül a munka világába.

A Kötelék című családi podcast-ben Hiripi Edina a hivatásról és elhivatottságról is beszélget Nagy-Hankó Krisztával, de természetesen a munka mellett a család is szóba kerül. Kiderül például az is, hogy milyen, ha nincs segítség és mindenhova magunkkal kell vinni a gyerekeket, vagy milyen kalandos kisgyermekkel nyaralni indulni, de persze mindez megéri azért a boldogságért, amit tőlük kap az ember.