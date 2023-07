A vármegye 358 településének rövid történetét és címereit, valamint pecsétnyomóit bemutató kiállítás, 52 roll up-on tekinthető meg az edelényi kastélyszigeten, 16 különböző színekkel elkülönítve, járásokra bontva.

A kiállítást a kastély újra nyitásának ünnepén hétfőn mutatták be a nagyközönség számára. A rendezvényen L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója elmondta, hogy ő a felújítás minden fázisában látta a kastélyt, bár az épület sorsa sokáig bizonytalan volt, de a helyiek összefogásának köszönhetően, a megyei önkormányzat tulajdonába került és újra nyitva áll a látogatók előtt.

L. Simon László kiemelte, „ mindenki számára fontos a családi identitás, és ugyanilyen fontos a lokális identitásunk is, mindannyian kötődünk ahhoz a megyéhez, ahol születtünk, ahhoz a térséghez, amelyben élünk, ahhoz a településhez, ahová születtünk és ahol élünk. Olyan gyönyörű a magyar nyelv, hiszen erre számos szó van a magyar szókészletben, például, a szülőföld, szülőház, anyaföld, melyekkel kifejezhetjük érzelmi kötődésünket az adott térséghez településhez. A helyi identitásunk fontos része, hogy ismerjük a szimbólumainkat, jelképeinket és ezek történetét is, ezt hivatott erősíteni ez a kiállítás is”. Majd reményét fejezte ki a főigazgató, hogy a kiállítás után kedvet kap a közönség a könyv forgatásához is, melyben nagyon sok érdekességre lehet bukkanni.

Legyen mindenkinek

A megnyitón Demeter Zoltán országgyűlési képviselő megköszönte az edelényiek és a helyi civil szervezetek segítségét és biztosított mindenkit, hogy a vármegye jó gazdája lesz a kastélynak.

Kovács Zsolt országgyűlési képviselő, az említett könyv szerzője megtiszteltetésnek értékelte, hogy Észak-Magyarország legszebb kastélyában nyílt meg a kiállítás. Majd mesélt a munka kezdeteiről is.