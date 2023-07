Az eseményen Posta György tokaji polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes mondta el, hogy a busz Magyarországon belül teljesen egyedi jelleggel bír, napi- és háromnapos jeggyel.

Tokajbusz Térkép készült

„A konstrukció gyakorlatilag azt jelenti, hogy főleg Tokaj-Hegyalja magterületén belül nagyon kedvezményes áron tudjanak eljutni a térségbe érkező vendégek – mondta a miniszterhelyettes. – Köszönöm, hogy a Volánbusz az idén is elindította a Tokajbuszt, amit a következőképpen kell elképzelni; ha megérkezünk Tokaj-Hegyaljára, a szerencsi és a tokaji vasútállomás között hét települést érint a járat. Ha Tokajból indulunk a busszal, akkor útba esik Bodrogkeresztúr, Mád, Tállya, Rátka, Ond, Szerencs és egy másik járat közlekedik Tokaj és Tarcal között. Abból az alkalomból, hogy újra közlekedik a busz, készítettünk egy Tokajbusz Térképet, amin a turista a menetrendet is megtalálja, illetve az élménypontokat, a látnivalókat a történelmi borvidéken. Az útvonal tervbe bekerült Bodrogkisfalud is, tehát nyolc helység nevezetességei láthatók az utazás során. Kihelyezünk különböző, iránymutató táblákat is, lehessen látni, merre közlekedik a busz. Ez a konstrukció nagyon jól illeszkedik a vármegye bérlethez."

Két óránként indul

Kameniczky Ákos a Volánbusz forgalmi és kereskedelmi főigazgatója hozzátette, hogy sokat beszéltek arról, miként lehetne ezt a szolgáltatást hatékonyan végezni.

„Kialakult az a koncepció, hogy péntek estétől hétfő hajnalig közlekedtetik a buszt, nagyjából kétóránként. Nagyon fontos, hogy igazodjunk a vasúti közlekedéshez mind Szerencsen, mind Tokajban az IC járatokat illetően. Újak, mindössze másfél évesek a buszok, célunk volt, hogy a tarifa is vonzó legyen, így került kialakításra a „borongoló jegy,” időközben bejött a vármegye bérlet, amiből már több mint egymillió darabot értékesítettünk. Ez az első mintaprojektünk, ezen felbuzdulva egy hónappal ezelőtt a Balaton északi partján is készítettünk egy járatot, remélem megvalósulnak azok a célok, amiket közösen elterveztünk" – mondta.