Igazi mementóként áll egy Ford Focus Miskolc határában a 306-os elkerülő út egyik lehajtójánál. Az autót egyrészt rommá törték, minden ablaka, minden lámpája – még az indexek is – be vannak verve, letörték a tükröket a benzintank ajtaját. Emellett elkezdték széthordani is a járművet: leszedték a kerekeket, kiszedték a pótkereket, megbontották a rádiós magnónál és több helyen a vezetékeknél is. A motorháztetőt összefújták fekete festékkel.