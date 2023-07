A munkáltató és a munkavállaló részéről egyaránt nagy fokú rugalmasságot igényel az atipikus foglalkoztatás. Van aki home office-ban például hatékonyabb, mint az irodában. Ezt pedig fel kell ismerni. Hogy Miskolcon mely cégek azok, ahol ez elérhető, vagyis, hogy egyáltalán létezik olyan munkahely, ahol tolerálják a kisgyermekes szülők igényeit, arról Szőllősi Andreával beszélget Nagy-Hankó Kriszta szerkesztő-műsorvezető a Kötelék című podcast-ben.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy a trénerként és egyéni tanácsadóként tevékenykedő Andrea „ügyfelei” a legkülönfélébb élethelyzetekből érkeznek. Van, akinek semmilyen segítsége nincs gyermeke felügyeletében, mégis meg kell oldani, hogy dolgozni tudjon. A szakember pedig ebben is próbál segíteni. De ahhoz is kaphat kapaszkodókat a hallgató – hátha éppen munkát keres –, hogy milyen a jó önéletrajz, ami az első és talán a legfontosabb beugró a kiszemelt munkahelyre. Arról is szó esik, hogy a jó fizetés előny, de ma már az erkölcsi megbecsülés is a rangsor elején van, ha a munkavállalónak döntenie kell, melyik munkáltatót válassza.

