Szombaton tizenharmadik alkalommal rendezték meg az Anna bált vármegyeszékhelyünkön, Miskolcon, a híres balatonfüredi Anna-bál mintájára. A bál fellépői között szerepelt a Tapolcai Kerek Kórus is, melynek vezetője hirtelen a szépségverseny jelöltjei között találta magát.

„Az egyik kórustársam (a férfi szólamból) tudta, hogy már voltam egy hasonló rendezvényen, profi modellek társaságában az Anna bál előtti hónapban, ahol egy ruhaüzlet darabjait mutatták be, és benevezett engem erre a versenyre. Itt egy extrém esküvői ruhát választottam, és abban léptem a 3 fős zsűri elé”- mondta. A bemutatón nagyon jól érezte magát, és ez valószínűleg látszott is a kisugárzásán. „Én ott is mosolyogtam és biccentettem a fejemmel mindenkinek, mert számos ismerős volt”- mesélte mosolyogva. „Amíg zsűri elvonult dönteni, a kórussal elénekeltük a második műsorblokkot”.

Kerek Juditban elmondása szerint nem volt izgalom, mert elsősorban a fellépés miatt volt a rendezvényen.