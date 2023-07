Nem tartotta vissza a kánikula a miskolci Régiségvásár látogatóit vasárnap, bár a Városház téri villamosmegálló információs táblája 32 fokot mutatott telve volt a főutca vásározókkal és nézelődőkkel.

Vásári hangulat

Utcazenészek adták meg az alaphangulatot többek között a The Acoustic Affair zenekar és Vagabanda gólyalábasai szórakoztatták a közönséget. Délelőtt „beijesztett” egy kisebb borulat is, de végül is pár csepp esővel elvonult. A statisztika hasonlóan alakult mint általában tíz nézelődőre jutott egy vásárló, de ez köszönhető talán a fizetés előtti időpontnak is. Szabó Ildikó Varga Csilla és Varga Dóra vásároltak méghozzá nem mást mint egy hangulatos téli tájat ábrázoló festményt. Csilla személyesen választott és büszkén vitte hóna alatt talán még hűsítette is szerzeménye. További vásárlást nem terveztek illetve a kötelező fagyizás szerepelt még programjukban. Tóth-Szabó István tősgyökeres miskolci és régiségkereskedő, állandó résztvevője a vásárnak. Ma kicsit kevesebben vannak mint szoktak állapítja meg és vásárlási kedv is visszafogottabb – állapítja meg. A létszám alakulásában közrejátszhat a nyaralási szezon kezdete. A vásárlási intenzitás úgy alakul, hogy reggel a kereskedők és a gyűjtők mérik fel a kínálatot, utána jönnek a nézelődők sétálgatnak, jól érzik magukat, visszajönnek, ráalkudnak a kiszemelt portékára. Ez Magyarországon az egyik leghangulatosabb régiségvásár, talán Olaszországban van ilyen hogy az óvárosban kulturált körülmények között zajlik a kereskedés – fogalmazza meg.