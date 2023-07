„Sajnos hajlamos vagyok arra, hogy megveszek valamit, és ott lóg 1-2 évig a szekrénybe, majd rájövök, hogy valójában nem is volt szükségem rá. Persze hoztam olyanokat is, amiket hordtam, de kiderült, hogy mégsem tetszik vagy nem is az én stílusom, ezért is örültem, hogy lesz ez a rendezvény. Nem sajnálom őket, mert tudom, hogy valaki pedig örömét leli majd benne”- mondta. Véleménye szerint gyermekruhákkal is ki lehetne egészíteni a rendezvényt vagy egy külön, csak arra fókuszálót szervezni, mert biztosan lenne rá igény. Emellett érdemesnek tartaná az idősebb generációt is bevonni a börzébe. „Én is tudtam volna hozni még például férfi ruhákat is a párom szekrényéből, tehát szerintem lehet ezt vegyíteni is”-mondta.

Nyitottan álltak a dologhoz

Ásztai Lili ötletgazdát már 2-3 éve foglalkoztatta a gondolat, hogy Miskolcon rendezzen egy Gardróbvásárt.

„Találkoztam a Pontközpont vezetőivel és nagyon nyitottan álltak a dologhoz. Az utóbbi években ugyanis nagyon elszálltak a ruhák árai is, azt tapasztaltuk, ennek ellenére nagyon sokat vásárolunk, és alig hordjuk a ruháinkat. Bármelyik nő, ha a kezét a szívére teszi, el tudja mondani, hogy a ruhái 10-20 százalékát hordja azoknak, amelyek ott lógnak a szekrényben, és mégis, ha valahová mennünk kell, nincs mit fölvennünk”- mondja mosolyogva. Ezt a helyzetet cserékkel lehet orvosolni. „Az első rendezvény után azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan szeretnének jönni eladni, tehát mindenkinek tele a szekrénye – tette hozzá. Most hét eladónak tudtak helyet biztosítani a jelentkezés sorrendjében. Az ötletgazda elmondta, a mostani divatnak megfelelő ruhákat vártak, tisztán és vasaltan a Gardróbvásárra, és olyan állapotban, ahogy azt még az árusító maga is viselné. Előzetesen fotókat is kértem a ruhákról, hogy lássam, milyen stílusú ruhák lesznek”.

Ásztai Lili szerint azért jobb egy ilyen rendezvény, mint a turkáló, mert ott többnyire nagy méretű ruhákat lehet találni, és már elég megviselt állapotban, itt pedig jó a közösség, lehet ismerkedni, barátkozni, beszélgetni ötleteket cserélni, és a ruha mellé még tippeket is kap a vásárló, hogy mit mivel érdemes kombinálnia”- tette hozzá. Ásztai Lili kiemelte, hogy az eladókat is úgy válogatta össze, hogy mindenféle méretű hölgy tudjon találni magára valót.

Az ötletgazda elmondta, hogy biztosan lesz harmadik Gardróbvásár is, hiszen eredetileg az volt a terve, hogy minden évszakban felfrissíthessék ruhatárukat a hölgyek, de nagyon nagy az érdeklődés a rendezvényt iránt, ezért érdemes figyelni a Gardróbvásár közösségi oldalának bejegyzéseit.