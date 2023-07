- A tájidegen lucosok átalakítása tájhonos bükkösökké már a tűz előtt elkezdődött: fiatal bükkös felújítások voltak jellemzőek a területen, amelyek ökológiai értelemben már a tűz előtt is erősen leromlott állapotban voltak. Az idős, homogén (elegy fafajokban szegény) bükkösök jórészt áldozatul estek a tűznek. Ennek oka, hogy a bükkfa kérge vékony és vízben gazdag, a hő hatására nagy darabokban válik el és a fa kiszárad, majd kidől. Mivel az állományok nagyrészt bükkből álltak, túlélő faegyed alig maradt, a lombkorona felnyílt, így hatósági, erdészeti szakirányítási szempontból elkerülhetetlenné vált az állományok mesterséges felújítása. A tűzzel érintett bükkösöket letermelték, vagyis a fákat kivágták, a faanyagot a területről lehordták. A tűz nagy mennyiségű tápanyagot szabadított fel, ami önmagában is degradációt okozott a lágyszárú vegetációban, de a talajbolygatással járó mesterséges csemeteültetés végképp nem kedvez az eredeti, bükkerdei fajkészlet spontán regenerációjának. Jelenleg a felújítási területek talajfelszínét még gyomok, zavarástűrő fajokból álló növényzet borítja. Megmaradt ugyan néhány lomberdei faj. Viszont a montán bükkösökre jellemző legnagyobb értékű védett növényfajok: kárpáti sisakvirág, örvös salamonpecsét úgy tűnik, a területről jelenleg eltűntek, miként a bükkös erdőszegélyek, hegyi rétek fokozottan védett növénye, a tűzliliom is – közölte a BNPI.