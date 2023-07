Veres Pál, Miskolc polgármestere június végén Brüsszelben járt.

Ez ugyan nem derül ki a gyakran posztoló polgármester közösségi oldaláról. Ámon Ada, Karácsony Gergely főpolgármesteri főtanácsadója közösségi oldalára posztolt fotóból azonban kiderül, hogy a miskolci polgármester Brüsszelben járt június utolsó napjaiban. Ámon Ada a szűk információkat tartalmazó poszthoz annyit fűzött hozzá: „A három magyar város delegációja, amely tagja a 100 klímasemleges, okos város klubjának”.

Ámon Ada egyébként korábban azzal került be a köztudatba, hogy megszüntetné a sütés-főzésre használt gázt, de az autósoknak is hadat üzent. Ez utóbbit úgy akarják elérni, hogy Magyarországon is kijelölnének úgynevezett „tiszta zónákat", vagyis olyan védett belvárosi körzeteket, ahová a legszennyezőbb autók nem, vagy csak magas díjak ellenében hajthatnak be. A városháza válaszából kiderül, hogy Veres Pál Márton Ádám klímavédelemért felelős polgármesteri megbízottal utazott, (aki korábban Gyurcsány Ferenc rendezvényét zavarta meg – a szerk.). A kettőjük kétnapos utazásának költsége hatszázezer forintba került a miskolciaknak.

A miskolci városháza válaszai

Az úttal kapcsolatban megkerestük a városháza sajtóosztályát, válaszukat változtatás nélkül közöljük.

Miről tanácskozott Veres Pál Brüsszelben?

Miskolc városát 2022-ben csaknem 400 jelentkező közül választotta be az Európai Bizottság a 100 klímasemleges és okos város misszióba, ami nemcsak európai szinten komoly siker, hanem egyben elismerése mindazoknak az erőfeszítéseknek és munkának, amelyet Miskolc városa egy zöldebb, élhetőbb, és klímatudatosabb település megvalósításáért tett és tesz. Mission in Progress: Climate-Neutral and Smart Cities Conference 2023 címmel június 26-án és 27-én Brüsszelben rendezte meg a Netzerocities Konzorcium a misszió első éves konferenciáját. Ezen a rendezvényen vett részt Miskolc MJV Önkormányzata képviseletében Veres Pál polgármester és Márton Ádám klímavédelemért felelős polgármesteri megbízott. Miskolcról egyébként még Nagy István is ott volt a rendezvényen a Miskolci Egyetem képviseletében, melynek költségeit az egyetem állta.

Mennyibe került az utazás költsége?

Az utazás és a szállás költsége a 2 fő vonatkozásában mintegy 600 ezer forint volt.

Ki fizette az utazás és az ott tartózkodás költségeit?

Mivel önkormányzati küldöttség utazott Brüsszelbe a költségeket Miskolc MJV Önkormányzata fizette.

Hány napot töltött Veres Pál Brüsszelben?

A program hétfő reggeltől kedd estig tartott, a delegáció vasárnap éjszaka érkezett Brüsszelbe és kedden éjszaka utazott haza.

Milyen hatással lehet a találkozó Miskolc klímapolitikájára?

A konferencia egyértelműen a folyamatban lévő klímasemleges városok misszió szerves részét képezte, annak előmozdítása érdekében zajlott. A rendezvényen többek között bemutatásra kerültek az élenjáró európai városok klímaügyi jó gyakorlatai, a témában már futó projektek, a várható pályázati kiírások, valamint a Miskolcon is előkészítés alatt álló Climate City Contract (CCC – Városi Klímaszerződés) elkészítéséhez szükséges legfrissebb tudnivalók.

A konferencia megszólalói között szerepelt többek között Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, MARC LEMAÎTRE, az Európai Bizottság Kutatás-fejlesztési Főigazgatóságának igazgatója és André Sobczak, az Eurocities főigazgatója is, valamint lehetőség nyílt találkozni egymással, együttműködéseket kialakítani a városok vezetőinek és szakemberei között, továbbá a missziót támogató nemzetközi szervezetekkel egyaránt.

A miskolci delegációnak arra is lehetősége nyílt, hogy a március 9-i budapesti találkozó után ismét rövid személyes egyeztetést folytasson Patrick Child-dal, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának igazgatóhelyettesével, aki a 100 város misszióért felelős európai tisztségviselő. Ezen az egyeztetésen bemutatásra kerültek a város főbb fejlesztési elképzelései és kihívásai egyaránt.

A konferencián megszerzett tudás nélkülözhetetlen volt a CCC elkészítéséhez, a jó példák beépülnek a szakmai tervekbe, valamint a személyes kapcsolatok mentén remélhetőleg a jövőben pályázati források érkezhetnek Miskolcra és partnerségek épülhetnek. A mostani konferencia egyik témája volt a programban megnyíló első pályázat, amely őszre várható, és amely csaknem 200 millió forintos keretösszeg elérésére nyújt lehetőség.

Mennyire tartják összeférhetőnek, hogy ameddig a város folyamatosan forráshiányra hivatkozik, addig Veres Pál Brüsszelbe utazik?

A költséghatékonyság ennek az utazásnak a megszervezése és lebonyolítása során is a legfontosabb szempont volt, ugyanakkor a vezető európai tisztségviselőkkel és más városok vezetőivel való személyes találkozás elengedhetetlen a város fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához, az EU-s forrásokhoz való hozzáféréshez.

Az eredményekről mikor kapnak tájékoztatást a miskolciak?

A misszió előrehaladtával párhuzamosan folyamatosan tájékoztatást kapnak a miskolciak.

Mennyire értenek egyed Ámon Ada azon kijelentésével miszerint " ne használjunk gázt a főzéshez"? Azonosul ezzel a nézőponttal Veres Pál?

Ámon Ada kijelentését nem ismerjük és kommentálni sem kívánjuk.