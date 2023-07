Az „Iparterület infrastrukturális fejlesztése Miskolcon” című projekt zárórendezvényét tartották hétfőn a Déli Ipari Parkban, a Galamb József utcában, az új körforgalomnál. Az eseményen beszédet mondott Veres Pál, Miskolc polgármestere. „Valami újat és valami jót átadni felemelő érzés, itt mindig valami újról tudok beszámolni” – hangsúlyozta beszédében. Hozzátette: most is látszik, hogy a Déli Ipari Parkban a kisebb területeken is folyik az építkezés, azaz hamarosan teljesen benépesül a terület. Arra is emlékeztetett, hogy a korábbi évtizedben több világhírű cég érkezett a városba. „Minden négyzetméterét szinte eladtuk már a területnek, így várjuk a folytatást. A cégek és befektetők, akik megvásárolták a területet, ugyanis egyúttal azt is vállalták, hogy fejlesztik is azt. „A mai esemény egy útátadás, amely szükséges egy ilyen méretű ipari park esetében, hiszen fontos, hogy magas forgalom mellett is megközelíthetőek legyenek az egyes területek” – fogalmazott. Arra is rámutatott, hogy a mai nap egy több mint tízéves folyamat lezárása, és egy újabb nagy lépés ahhoz, hogy Miskolc ipari parkjai benépesüljenek. „Fontos, hogy minél több miskolci tehetséges fiatal a városban találja meg számításait” – húzta alá. A polgármester azt is elmondta, hogy a terület „technológiai park” minősítést kapott. A projekt során mintegy 3500 méter aszfaltút készült el.