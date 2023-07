Hosszú évek folyamata

"Évekig kell majd különböző erdőművelési módszerekkel ápolni a fiatalosokat, de az élet nem áll meg, az erdő megújul. A további tűzesetek megelőzésére a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni, ezért az Északerdő Zrt. munkatársai fokozottan ellenőrzik az életbe lépett tűzgyújtási tilalom betartását, amely a kiépített tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az erdőgazdaság emellett tisztelettel kéri a dohányzókat, hogy fokozott figyelemmel oltsák el a cigarettacsikket, és lehetőleg zárható hamutartót használjanak. Amennyiben füstöt, tüzet észlelnek erdőterületen ebben a veszélyeztetett időszakban, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. A károsodott faegyedek kiszámíthatatlan veszélyforrást jelentenek, a lábon álló odvas fák, égett facsonkok baleset- és életveszélyesek lehetnek" – mutatott Mihók István, az Északerdő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese.

Egy hónappal a tűz után már látszott a természet munkája: zöldbe borult terület. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség jelezte, hogy Jávorkút, a Kecskeláb-réti pihenőhely és a Lusta-rét területén újra vannak turista jelzések. Munkatársaik a tűzben megsérült vagy megsemmisült turista jelzések helyreállították, így a jelzett turista utak ismét biztonságosan járhatók.

A turistajelzéseket is helyre kellett állítani

Fotó: Ádám János

A megelőzés a legfontosabb

A terület rehabilitációján túl az Északerdő Zrt. igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy a hazai erdőtüzek 99 százaléka emberi gondatlanság és figyelmetlenség miatt keletkezik. A tűzesetek számát, illetve a károk mértékét jelentősen befolyásolják az időjárási körülmények is. Száraz és szeles időben megnő a kockázata a tűz továbbterjedésének. Ezeket az eseteket csak úgy lehet mérsékelni, ha a lakosságot megfelelően tájékoztatják a tűzgyújtás szabályairól, illetve veszélyeiről. Ebbe beletartozik az is, hogy milyen körülmények között nem szabad tüzet gyújtani, és hogyan kell a szabályosan rakott tüzet eloltani. A Bükk központi részén szerencsére nem gyakoriak a tűzesetek. A hegyvidék déli részén, a Bükkalján gyakrabban, évente akár több esetben is előfordulnak erdőtüzek.

A katasztrófák elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a lakosság betartsa a tűzgyújtás szabályait. Száraz és szeles időben ne gyújtson tüzet akkor sem, ha tűzgyújtási tilalom nincs is érvényben. Fontos erre figyelmeztetni azokat is, akik megszegik, vagy megszegni készülnek a tűzvédelmi szabályokat. Amennyiben valaki tűzesetet észlel, kérik, hívja a 112-es általános segélyhívó számot, és a diszpécsernek adjon tájékoztatást a tűzeset helyéről, nagyságáról, illetve egyéb fontos körülményeiről!