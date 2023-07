Megkezdte az üzemanyagcellák sorozatgyártását Stuttgart-Feuerbachban a Bosch csoport, erről nemzetközi sajtótájékoztató keretében számolt be a cég vezetése a 2023-as Bosch Tech Day alkalmával, amelyen lapunk is részt vehetett. A rendezvényen kiderült, hogy a Bosch első ügyfele a Nikola Corporation, amelynek a 8-as osztályú hidrogén-üzemanyagcellás elektromos teherautója a tervek szerint 2023 harmadik negyedévében érkezik az észak-amerikai piacra.

Látogatás a Bosch stuttgarti gyárában

Forrás: Bosch

A sajtótájékoztatón Dr. Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke jelentette be, hogy a nagy múltra visszatekintő Stuttgart-Feuerbach-i üzemükben kezdődik el a "hidrogén időszámítás".

„A Bosch a hidrogén-technológiák szakértőjeként egyre nagyobb szerepet vállal ezen a területen” – fogalmazott az elnök. – „A vállalatcsoport a teljes hidrogénértékláncban aktív részt vállal, a hidrogén előállításának és felhasználásának technológiáit is fejleszti. A Bosch 2030-ra már mintegy ötmilliárd eurónyi árbevételt tervez a hidrogén-technológiákból".

2,5 milliárd euró a fejlesztésre, gyártásra

„A Bosch azon kevés vállalatok közé tartozik, amelyek olyan komplex technológia sorozatgyártására is képesek, mint az üzemanyagcella. Nem csupán a szükséges szakértelem áll rendelkezésünkre, hanem új fejlesztéseink sorozatgyártását is gyorsan el tudjuk kezdeni” – hangsúlyozta Dr. Markus Heyn, a Bosch igazgatóságának tagja, a Bosch Mobilitás elnöke.

Dr.Markus Heyn

Fotó: Wolfram Scheible / Forrás: Bosch

Az üzemanyagcellák gyártása nemcsak Feuerbachban indul el, hanem a kínai Csungkingben is, ahová a Vuhszban működő üzeméből érkeznek a szükséges alkatrészek. A vállalatcsoport tervei szerint a dél-karolinai Andersonban (Amerikai Egyesült Államok) működő gyárában mobilalkalmazásokra kifejlesztett cellakötegek gyártását indítja el. A Bosch várakozásai szerint 2030-ra világszerte már minden ötödik hattonnás, illetve ennél nagyobb új teherautó üzemanyagcellás hajtásrendszerrel közlekedik majd.

A Bosch szerint a klímasemleges világ hidrogénnel valósítható meg. A vállalatcsoport ezért részt vállal a hidrogéngazdaság kialakításában, és növeli beruházásait a hidrogén-technológiák területén. 2026-ig a cégcsoport közel 2,5 milliárd eurót kíván szánni a hidrogén-technológiák fejlesztésére és gyártására, és kétszer ennyi bevétellel számol belőle 2030-ig.

Több mint 3000 szakember

A cégcsoportnál egyébként több mint háromezren dolgoznak a hidrogéntechnológiák területén, a kollégáknak több mint a fele Európában végzi a munkáját. A nyitott pozíciók többségét a cégen belülről tölthetik fel, elsősorban a Bosch hajtásrendszer-üzletágának munkatársaival.

A jövő: hidrogéntechnológián alapuló fejlesztések

A Bosch széles körben alkalmazza autóipari tapasztalatait a hidrogéngazdaságban, sőt már a hidrogén előállításában is aktív. 2023 elején megkezdte a protoncsere-membrános elektrolízis prototípusok gyártását, amelyek éppen a mobil üzemanyagcellákban zajló energiaátalakulási folyamattal ellentétesen működnek. Ősztől a vállalat már az 1,25 megawattos prototípusok gyártását tervezi a kísérleti alkalmazásokhoz, és jó úton halad afelé, hogy 2025-ben a sorozatgyártásuk is elindulhasson.

A Bosch több lehetőséget is vizsgál a hidrogén felhasználására. A helyhez kötött szilárd-oxid üzemanyagcellák a decentralizált hő- és áramellátásban alkalmazhatók, a Köln környéki Erkelenz kórházának kísérleti projektjében a Bosch ezzel a technológiával tervezi elérni a 90 százalékos összhatásfokot. Az ottani mikroerőmű kezdetben földgázzal működik, de a későbbiekben zöld hidrogénre is át lehet majd állítani.

Hidrogénmotor: 2024-től

Az üzemanyagcellás hajtásrendszer mellett a Bosch a hidrogénüzemű motorokon is dolgozik, mind a szívócsatorna-, mind pedig a közvetlen hidrogén-befecskendezés technikáit fejlesztve. Ez a megoldás különösen a hosszú távokon, nagytömegű rakományokkal közlekedő, nehézteherjárművek számára készül.

„A hidrogénmotor mindent tud, amit a dízel, azonban szén-dioxid-semleges, emellett gyors és költséghatékony belépést kínál a hidrogénalapú mobilitás területére” – emelte ki Markus Heyn. Egyik nagy előnye, hogy a már meglévő fejlesztési és gyártástechnológiák több mint 90 százalékban felhasználhatók hozzá. A hidrogénmotor piaci bevezetése 2024-től várható.

Hidrogénmotorral hajtott autó: ilyet tesztelhettek az újságírók Stuttgartban

Forrás: Bosch