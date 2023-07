A Jákob Alapítvány július 26-tól augusztus végéig nyolc magyarországi nagyvárosba viszi el a Ferrari-élményt. Ezek között lesz Debrecen, Győr, Székesfehérvár, Miskolc, Szeged, Nyíregyháza, Pécs, Siófok és Budapest.

A rövid út garantáltan emlékezetes pillanatokat biztosít majd minden fiatal számára – írják az alapítvány weboldalán. Az út során a gyerekek kényelmesen élvezhetik a sportautó élményét, miközben a biztonság számunkra elsődleges szempont marad. Három profi sofőr járja minden nap egy tűzpiros Ferrari-val az országot. A program során lehetőség lesz beülni a sofőr ülésbe, továbbá a profi sofőr mellé, aki biztonságosan, a KRESZ szabályai szerint fogja vezetni az autót – ígérik a szervezők. A 150 cm alatti gyerekeknek ülésmagasítót is biztosítanak, illetve esetükben a hátsó ülésre a szülő is beülhet, ameddig a sofőr vezeti az autót. Természetesen a sok fotó ki sem maradhatna a történetből, így erre is lesz lehetőség az utazás során.

A különleges és ingyenes élményautózásra a 18. életévét még be nem töltött gyermek szülője a Jákob Alapítvány weboldalán regisztrálhat.