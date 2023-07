Ezzel már most elérték azt a mintegy 750-es hallgatói létszámot, amit eredetileg a 2026-27-es tanévre tűztek ki maguk elé, ami komoly áttörést jelent az intézmény életében – közölte sajtótájékoztatóján dr. Horváth Ágnes rektor csütörtökön. A felvett létszám többszöröse a tavalyinak – tette hozzá. A részleteket ismertetve kiemelte: az előző évben még 38 hallgatót tudtak felvenni nappali képzésekre, most 115-en kezdhetik meg szeptembertől a tanévet az intézményben. Ettől is szembetűnőbb a növekedés a levelező szakokon, amelyeken az előző évi 65 hallgatóhoz képest 347-en nyertek felvételt. A felsőfokú szakképzéseken enyhe visszaesést tapasztaltak, de ez leginkább annak köszönhető, hogy a jelentkezők inkább a BSC képzések felé fordultak – mondta a rektor.

Minden képzés elindul

A tájékoztatón elhangzott: mérsékelt emelkedés tapasztalható a mesterképzésen, a tavalyi 13 helyett 17-en jelentkeztek és nyertek felvételt erre a képzési formára. A rektor elmondta azt is: a legnépszerűbb szaknak az óvodapedagógus képzés bizonyult, de szőlész-borász, a gyógypedagógus, a csecsemő-kisgyermeknevelő, a gazdálkodásmenedzsment és az informatikus képzés is lényegesen több jelentkezőt vonzott, mint korábban. A pedagógus képzéseken például már csoportbontásokra kényszerülnek, amire régóta nem volt példa, még az előd intézmény, vagyis a tanítóképző idejében sem – hangzott el.

Dr. Horváth Ágnes kiemelte: valamennyi meghirdetett képzésüket elindítják, ugyanis az egyetem hitvallása, hogy amit ígérnek, azt teljesítik is, egyetlen őket választó hallgatónak sem szeretnének csalódást okozni azzal, hogy utólag visszavonnak meghirdetett szakokat.

Többen jelentkeztek a térségből

Csatlósné Komáromi Katalin társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató az elmondottakat kiegészítve ismertette, hogy adatokkal igazolhatóan növekszik a térség lakóinak bizalma az egyetem iránt. Amíg tavaly a Tokaj Borvidéket alkotó 27 településről 107-en jelentkeztek Patakra, idén 230-an adták be a jelentkezésüket ebből a körből. A bővebb zempléni térségből pedig az előző esztendei 134 helyett 320-an jelölték meg egyetemüket.

Körtvélyesi Erzsébet oktatási igazgató hozzáfűzte, a felvételi előtti időszakban több mint félszáz eseményen népszerűsítették az intézményt, ezek számát a következőkben kétszáz fölé szeretnének emelni, hogy minél több szinten érjék el a diákokat.

Megjegyezte: a THE-t összesen több mint 1550-en jelölték meg valamelyik helyen a felvételizők, ebből közel 1100 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeiek. Ez is bizonyítja, hogy az egyetem térségi szerepe erősödik – jelentette ki. Elhangzott az is: már Felvidékről és a Partiumból is lesznek diákjaik.