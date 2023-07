Az MVK Zrt. ünnepén köszönetet mondanak azoknak is, akik működtetik, fejlesztik a miskolci közösségi közlekedést.

Idén a miskolci villamos közlekedés 126 éves, ebből az alkalomból kedden délelőtt, a központi ünnepség keretében elismerésben részesültek a miskolci közösségi közlekedésért dolgozók.

Busszal és villamossal

Az idei emléknap a miskolci menetrendszerinti autóbusz-közlekedés elindulásának 75. jubileumi évfordulója is egyben.

„Több évfordulóval is büszkélkedhetünk, hiszen a busz és villamos közlekedés is nagyon régóta működik a városban” – mondta ünnepi beszédében Demeter Péter, a vállalat vezérigazgatója. Hozzátette: a vállalat évente 65 millió utast szállít. „A társaság küldetése arról szól, hogy Miskolc város vérkeringését biztosítsuk” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy a vállalt járművei által megtett éves kilométer annyit tesz ki, hogy 180-szor tudnák megkerülni a földet. „A közlekedési vállalatunk megbízhatósági szintje csaknem száz százalék” – húzta alá. Arra is rámutatott: ilyen eredményt csak elhivatott kollégák munkájával lehet elérni.

A díjátadó ünnepségen a közlekedési társaság legmagasabb elismerését, a 2000-ben alapított Meszléri Zoltán-díjat két dolgozó kapta, akik legalább egy évtizede dolgoznak a vállalatnál, és kimagasló, maradandó, példamutató munkát végeznek a közösségi közlekedés érdekében, továbbá kiosztották a Törzsgárda elismeréseket az 5 és 45 éve a vállalatnál dolgozók részére.