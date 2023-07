A Miskolci Egyetem valamennyi kara hirdet pótfelvételit. Az önköltséges képzések mellett idén az informatika, műszaki, egészségtudományi, pedagógusképzés, természettudomány képzési területek alapszakjain, valamint az osztatlan tanárképzésben állami ösztöndíjas helyekre is be lehet kerülni. A műszaki, informatika és természettudomány képzési területeken mesterképzésben is elérhetőek még állami ösztöndíjas helyek. A jelentkezési határidő 2023. augusztus 6-a éjfél. A ponthatárok megállapítására várhatóan 2023. augusztus 28-án kerül sor.

A 2023. évi pótfelvételi eljárás során a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara mindhárom alapszakján - műszaki földtudományi, környezetmérnöki, földrajz – kínál állami ösztöndíjas képzéseket, de lehetőség van valamennyi mesterszakra állami ösztöndíjas formában is jelentkezni. Köztük olyan, az országban egyedülálló képzéseket is meghirdettek, mint a bánya- és geotechnika, az alapanyaggyártási folyamatmérnöki, hidrogeológus mérnöki (magyar-angol nyelven), olaj- és gázmérnöki, olajmérnöki (angol nyelven), illetve a geoinformatika.

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar megújult alapképzései támogatott és önköltséges formában várják az érdeklődő hallgatókat mind nappali, mind levelező tagozaton. A diákok az anyagmérnöki alapképzésben fémtechnológiák specializáción, vagy a kerámia- és polimertechnológiák specializáción folytathatják tanulmányaikat, míg a vegyészmérnöki képzésen naprakész ismereteket sajátíthatnak el a terület iránt érdeklődők. Utóbbi szakot levelező képzésben kazincbarcikai helyszínen is elindítja a Miskolci Egyetem.

Mesterszakon mind az anyagmérnöki, mind a vegyészmérnöki képzésen lehetőség van állami ösztöndíjas formában jelentkezni a pótfelvételiben. Az anyagmérnöki képzések közül a szilikátmérnöki és a polimertechnológiai specializációkat angol nyelven is választhatják az ide jelentkezők.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar a 2023. évi pótfelvételi eljárásban mind a 11 alapképzési szakját meghirdeti magyar állami ösztöndíjas formában is. A már oklevéllel rendelkezők két nappali munkarendű (gépészmérnöki és mechatronikai mérnöki), illetve négy levelező munkarendű (gépészmérnöki, logisztikai mérnöki, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki) mesterképzési szak közül választhatnak állami ösztöndíjas formát a pótfelvételin. A mérnökinformatikus (rendszergazda) felsőoktatási szakképzésre távoktatási formában várják a felvételizőket.

Az Állam- és Jogtudományi Kar az idei pótfelvételi eljárásban önköltséges formában hirdeti meg az általános felvételi eljárásban népszerű szakjait nappali és levelező munkarendben. Alapképzéseken (igazságügyi igazgatási alapszak, továbbá személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszak), továbbá jogász osztatlan képzésen nappali és levelező munkarendű formában, mesterképzések közül személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakon ugyancsak nappali és levelező munkarendben, míg kriminológia mesterszakon levelező munkarendben. Jogi felsőfokú szakképzésben is mind nappali, mind levelező tagozatra várják a felvételizőket.

A Gazdaságtudományi Karra közel 800 fő nyert felvételt. A sikeres felvételi eljárás folytatásaként további jelentkezési lehetőség nyílik a pótfelvételi eljárás keretében azok számára, akik érdeklődnek a közgazdász pálya iránt. A legnépszerűbb mesterszakokon, alapszakokon és felsőoktatási szakképzési szakokon hirdetnek pótfelvételi lehetőséget önköltséges formában. De választhatók a kar képzési palettájának újdonságai is, mint a gazdálkodás és menedzsment alapszak angol nyelven, a sportszervező alapszak, a közgazdasági adatelemző alapszak, vagy az egy éves pénzügyi menedzsment mesterszak.

Állami férőhelyekkel várja a jelentkezőket a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a pedagógus képzési területen meghirdetett osztatlan tanári és rövid ciklusú tanári mesterképzésekre. Egyes tanári képzések – a felvi.hu-n a 4 féléves képzésekre jelentkezve – a 4 félévről 3 vagy 2 félévre rövidített formában indulnak 2023 szeptemberétől. Ezen képzések állami finanszírozott formájára azok is jelentkezhetnek, akik már elhasználták az állami féléveik számát. A kar kiemelten népszerű szakokat is hirdet önköltséges formában, ilyen például az anglisztika, a kommunikáció- és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok, a régészet; vagy klasszikus szakokat kurrens specializációkkal, amilyen a magyar alapszak kreatív írás specializációval.

Az Egészségtudományi Karra a pótfelvételi eljárás keretében minden alapképzési szakra állami ösztöndíjas formában is jelentkezhetnek még. Új képzésként indulhat a 2023/2024-es tanévben az egészségügyi mérnöki mesterképzés, amelyet az Egészségtudományi Kar a Gépészmérnöki és Informatikai Karral közösen szervez. Az egészségügyi mérnök mesterképzésre állami ösztöndíjas formában is lehetőség nyílik jelentkezni.

A Bartók Béla Zeneművészeti Kar idén osztatlan tanárképzésben magyar állami ösztöndíjas képzéseket is hirdet. Az alap- és mesterképzések közül a zongora, a rézfúvós, valamint a zeneismeret szakok igen nagy hagyományokra épülnek. Neves művésztanárok oktatnak egyre bővülő professzionális hangszerpark segítségével. A végzett hallgatók számtalan álláshely közül válogathatnak.