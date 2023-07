Bár a legtöbben még a szabadság édes mámorában vannak lehetőleg egy vízparton, hiszen alig múlt el a nyár közepe, addig a multikban már megjelentek a tanszervásár feliratok. Nyilvánvalóan ez pontosan ugyanazon a gazdasági elven alapul, mint a karácsonyi vásár elkezdése október végén. Ugyanis hol van az még, hogy valójában elkezdődjön a beszerzési időszak. A legtöbb szülő még inkább azon töri a fejét, hogy a nyári szünetből hátralévő közel hat hetet hogyan töltse a család vagy hogyan érezzék jól magukat a gyerekek, ami ugyanúgy pénzbe kerül, mint az iskolakezdés.

Választék van bőven. Fotó: Bujdos Tibor

Egy filctollkészletet vett

Benéztünk Miskolcon két belvárosi papír-írószer boltba, ahol azt tapasztaltuk, hogy kínálat van bőven. Az árukészlet szépen feltöltve a polcokon várja a vásárlókat, akik azonban még nem igazán akarnak jönni – állították a bolt eladói. Ezt mi is tapasztaltuk. Kedden délelőtt gyakorlatilag csak néhány nézelődővel vagy apróságokért beszaladó vevővel találkoztunk, de egyikük sem tanszert akart venni. A Városház téri papírbolt alkalmazottja elárulta, hogy előttünk járt ott egy hölgy, aki iskolatáskát keresett, de még csak érdeklődött, informálódott, a vásárlást később tervezi. Pedig csoda szép iskolatáskák, tolltartók és alsó tagozatos általános iskolásoknak szánt előre összekészített füzetcsomagok is vannak. A vásárló szülőkre csak augusztus második-harmadik hetétől számítanak – jegyezte meg az eladó.

Augusztus végén jön a roham

A másik bolt, frekventált helyen a belváros szívében van, kedvelik a vásárlók. De most ott is kevesen voltak. A boltvezetőtől megtudtuk, hogy nagyon korán van még. Majd augusztus végén, az utolsó két hétben, akkor lesz a roham – vélekedett. Azt is hozzátette, hogy feljebb mentek az árak tavalyhoz képest, pedig már akkor sem volt olcsó semmi. Van olyan tanszer, amely a duplájára emelkedett. Egy iskolatáska 30 és 40 ezer forint között van, és az az átlag, annál drágább is van. A legegyszerűbb kis alakú füzet 150 forint, de ugyanennek mintás borítóval ellátott változata lehet akár 500 forint is. A tudatos vásárlók apránként veszik meg, ami kell, nem egyszerre, mert úgy jobban eloszlanak a költségek, ez volt eddig a tendencia, de most valahogy még ezeket az embereket sem nagyon látják az üzletben – emelte ki a boltvezető.