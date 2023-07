Idén, második alkalommal rendezték meg július első hetében a matyóság nagyszabású hagyományőrző népművészeti eseményét a II. Matyó Világtalálkozót Mezőkövesden a helyi önkormányzat és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. szervezésében.

Éltettel telt meg a város

A rendezvénysorozat hét helyszínen, 28 értékes programmal telt. Kiemelt eseményként említhetjük szerdán a 70 éves Matyó Múzeumban rendezett konferenciát, pénteken a Százrózsás kiállítás megnyitóját és a Mezőköves újkori várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi testületi ülést szintén a helyi Művelődési Házban. Szombaton pedig a Matyó Rózsa Gálát a Kavicsos-tó és a Szabadidőpark szomszédságában. Ezt megelőzően családi programok keretében meg lehetett kóstolni a helyszínen az idei Matyóföld Tortáját is. Sztárfellépőként a Bagossy Brothers Company, Szikora Róbert és az R-GO valamint az Atilla Fiai Társulata állt színpadra péntektől vasárnapig. Szerkesztőségünk tagjai az ünnepi emlékülésen és a Matyó Rózsa Gálán is részt vettek. Előbbiről korábban számoltunk be, itt.

Régi idők hagyománya

„Egész héten az identitásunk alapját jelentő matyó kultúrkincset ünnepeljük: kiállításmegnyitókkal, előadásokkal, misével, koszorúzással, ünnepi emléküléssel, szabadtéri koncertekkel, családi és sport programokkal és a programsorozat kiemelt eseményeként a Matyó Rózsa Gálával. Nagy öröm számunkra, hogy több ezren együtt tisztelegtünk a felbecsülhetetlen értékű kincset ránk örökül hagyó matyó őseink előtt a hét folyamán. Mai gálaműsorunk címe: Táncos ünnepek, ünnepi táncok. Szereplői a mezőkövesdi, a szentistváni és tardi hagyományőrző csoportok” – hangzott el a gála felvezetőjében. Ezt követően a művészeti csoportok régi ünnepeket, népi alkalmakat elevenítettek fel matyó népzenével, néptánccal és népdalokkal, népviseletben. A gála után Cuharé zárta a II. Matyó Világtalálkozó hatodik napját, ahol a Randevú Plusz Zenekar adta a talpalávalót.