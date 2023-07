Az almafa a tűz előtt sem volt teljes kerületében kéreggel borítva, védve. Ahol nem védte a kéreg, a tűz kíméletlen pusztítást végzett. A hélikusan csavarodott kéreg adta meg a stabilitást a torzónak, ami egyetlen túlélő ágat jelent. Az elmúlt évtized alatt sokszor tépte viharos szél ezt a fát. Olyankor nyikorog, nyöszörög, nyugodtan sóhajtozik. Kissé meghajlott ugyan, de tovább dacol az idővel - írta dr. Tamási András.

Csakazértis

Ennek a fának az üzenete, a „csakazértis”, mely versben is testet öltött.

Ars poetica agricolae

Vadnai CSAKAZÉRTIS

Öreg almafa áll a vadnai szőlők aljában

Látta a háborút, tőkék alatt serény kapákat

A világ terhe nehezebb, sűrűsödik a bánat

Amint a szőlőművelők is megfogyatkozának

Ártó kezek a tőkék közé tüzet is hoztak

A Batul alma törzsének is égést okoztak

Üszkösen néz le a völgybe, csak a kérge tartja

De almák dacolva ma is piroslanak rajta

Adjon az Úristen nekünk oly erőt, kitartást

Miképp az almafa késlelteti az elmúlást

Adjon szívünkbe hitet, tenyerünkre kérget

Hogy átmentsük a vadnai szőlőmívességet.

Ilyen fát még biztos sehol nem láttak!