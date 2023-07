Szorgos, gondos háziasszonyoknak nagyon mozgalmas ez a nyári időszak, hiszen mindabból a finomságból, amiben most dúskálunk a kertek gazdag termése által, igyekeznek a legtöbbet elraktározni a téli, vitaminszegényebb időszakra. De ez sem olcsó mulatság, bár a piacon árusítók szerint most a legkedvezőbb megvásárolni a barackot, még ez is drágának tűnhet és a hozzávaló cukorról már ne is beszéljünk.

Szegedi Gézáné válogat a barackok között. Fotó: Bujdos Tibor

Utánajártunk, idén valóban kevesebb baracklekvár lesz a kamrák polcain?

A nagymama lekvárja

Sárga-, őszi-, kajszibarack és nektarin, sorakoznak a miskolci Búza téri piacon. Általában a vevők csak egy-két kilót vásárolnak fogyasztásra az egyik árus szerint, de vannak olyanok is, akik ládaszámra (10-12 kg) viszik a gyümölcsöt, főleg a sárgabarackot, hiszen a téli tartósításhoz nagyobb mennyiségre van szükség.

Szegedi Gézáné a barackokat nézegetve elmondta, hogy minden évben készít lekvárt és befőttet, és így tesz majd idén is, mert nagyon szereti az egész család. Sőt a gyermekei kint élnek Németországban, és nekik is szokott küldeni a nagymama lekvárjából és befőttjeiből. Ő már vett egy adagot belőle, 500 forintos kilonkénti áron, de még nézegeti a gyümölcsöt.

Néhány méterrel arrébb Breitenbach Józsefné fogyasztásra válogat a barackok között, mert idén nem valószínű, hogy fog elrakni télre és lekvárt sem fog főzni, pedig minden évben szokott, mert nagyon drágának találja a gyümölcsöt.