A Szentpáli a 21. századi szakképző iskola fejlesztési projekt első elkészült iskolája. Olyan tereket szerettek volna, ahová jó bejönni és olyan minőségű iskolát, ahová a szülő szívesen íratja be a gyermekét, illetve olyan modern környezetet, ahol jó tanulni a diákoknak. A hatvanas években épült iskolából egy jellegében inkább az egyetemi campusra hasonlító épületet sikerült létrehozni – hangsúlyozta. Ezt az intézményt követően még több technikum fejlesztése történik meg a közeljövőben, ahol a projekt vagy folyamatban van, vagy már éppen a lezárás fázisában – jegyezte meg Kiss Gábor.

A szakképzés összekapcsolódik a felsőoktatással

Három pilléren alapszik az a fejlesztés, amely 2020-ban indult el a szakképzésben Magyarországon – mondta Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár. A technikumokban és szakképző iskolákban a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzés folyik. Nemcsak gyakorlati, hanem projekt alapú, amely a digitalizáció előretörését is követi. A fejlesztés komplex, így érintette az oktatók bérét és a tanulók ösztöndíjának emelését is. Talán ennek is köszönhető, hogy ma az általános iskola után a technikumot választják a legtöbben Magyarországon – fogalmazott az államtitkár. A diákok olyan dolgokat sajátítanak el a szakképzésben, amelyeket a munkájuk során használni fognak. Továbbá a Miskolci Egyetemmel együttműködésben erősítik a térséget. Hiszen sokan mennek továbbtanulni felsőoktatásba a szakképzésből, idén 76 százalékkal többen, mint korábban. Nemzetközi összehasonlításban bronzérmesek vagyunk a szakképzettséggel rendelkezők foglalkoztatása terén is – vélekedett az államtitkár. Hozzátette: a 21. századi Szentpáli jövője is ebbe az irányba mutat és közösségének javára válik majd.