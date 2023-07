Egy nénihez kértek segítséget arra biciklizők, mert egy borzasztó állapotú róka került az udvarára. Babák Menedék Állatmentő Alapítványt riadóztattuk, mert azonnali megoldás kellett és nem is hazudtolták meg magukat, mert 1 órán belül el is indultak vele orvosunkhoz, aki várta. Igen ám, de megtörtént az, ami minden állatmentő rémálma. A kocsi lerohadt alattuk egy borzasztó állapotú állattal Gyöngyösnél. Papamaci sietett a segítségükre és miután látták, hogy ez az autó most bizony nem fog elindulni, inkább csak a rókára fókuszáltak. Mindannyian roppant kevés esélyt láttunk arra, hogy egyáltalán élve bejut a rendelőbe. De hinnünk kellett, hogy valami oka volt annak, hogy mindenkihez azonnal érkezett segítség. Az Exopetben egyszerűen mindent megtettek érte. És bármennyire is elkeserítő volt a helyzet, ma már evett is Vitéz. Borzasztóan sovány és gyenge, fel se tud állni szerencsétlen. Még mindig kritikus az állapota, de már magabiztosan mondhatjuk, hogy tényleg van remény. Rendkívül hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárult Vitéz reményéhez.