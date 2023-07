Csütörtök este rendhagyó módon a Zene az kell podcast helyett egy újabb példaértékű női sorsot ismerhetünk meg. Szó lesz a külső megjelenésről és a belső igényességről is. Annamária beszél arról is, hogy a diákjai még a szépségápolás terén is kikérik véleményét. Felelős gazdiként pedig kutyával, macskákkal és baglyokkal éli mindennapjait, melyet közösségi oldalán meg is oszt követőivel.

Breznai Annamária oktatóval, gyógytornásszal nyíltan és őszintén, púder nélkül, Póczos Nikolett beszélget.

